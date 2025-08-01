В Україні запровадили нові штрафи для водіїв: за що доведеться заплатити до 9 тисяч гривень

Нові штрафи для водіїв в Україні / © pixabay.com

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В Україні набув чинності закон №4188-IX, який забороняє рух будь-якого механічного транспорту на територіях природно-заповідного фонду. Мета нововведення — захист унікальних екосистем та збереження біорізноманіття.

Про це пише mAuto.

За порушення цього правила водіїв чекає не тільки штраф, а й додаткова компенсація за шкоду природі.

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Розміри штрафів:

Для громадян — від 153 до 408 гривень .

Для посадових осіб — від 255 до 510 гривень.

Крім цього, за кожні 100 метрів, подолані заповідною територією, стягуватиметься компенсація. Її сума залежить від типу транспортного засобу:

мопеди та мотоцикли — 4 020,80 грн ;

легкові авто, пікапи та мікроавтобуси — 6 428,80 грн ;

автобуси та вантажівки — 8 848 грн.

Експерти закликають водіїв бути уважними при виборі маршрутів, особливо в регіонах з охоронюваними територіями, щоб уникнути покарання.

Раніше ми повідомляли про невинну фразу, яка може коштувати водієві прав і великих штрафів. Юристи пояснили, як не зіпсувати ситуацію.

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