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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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147
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В Україні запровадили нові штрафи для водіїв: за що доведеться заплатити до 9 тисяч гривень

Тепер водіям забороняється рух транспорту територіями природно-заповідного фонду.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Нові штрафи для водіїв в Україні

Нові штрафи для водіїв в Україні / © pixabay.com

В Україні набув чинності закон №4188-IX, який забороняє рух будь-якого механічного транспорту на територіях природно-заповідного фонду. Мета нововведення — захист унікальних екосистем та збереження біорізноманіття.

Про це пише mAuto.

За порушення цього правила водіїв чекає не тільки штраф, а й додаткова компенсація за шкоду природі.

Розміри штрафів:

  • Для громадян — від 153 до 408 гривень.

  • Для посадових осіб — від 255 до 510 гривень.

Крім цього, за кожні 100 метрів, подолані заповідною територією, стягуватиметься компенсація. Її сума залежить від типу транспортного засобу:

  • мопеди та мотоцикли — 4 020,80 грн;

  • легкові авто, пікапи та мікроавтобуси — 6 428,80 грн;

  • автобуси та вантажівки — 8 848 грн.

Експерти закликають водіїв бути уважними при виборі маршрутів, особливо в регіонах з охоронюваними територіями, щоб уникнути покарання.

Раніше ми повідомляли про невинну фразу, яка може коштувати водієві прав і великих штрафів. Юристи пояснили, як не зіпсувати ситуацію.

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