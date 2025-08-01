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В Україні запровадили нові штрафи для водіїв: за що доведеться заплатити до 9 тисяч гривень
Тепер водіям забороняється рух транспорту територіями природно-заповідного фонду.
В Україні набув чинності закон №4188-IX, який забороняє рух будь-якого механічного транспорту на територіях природно-заповідного фонду. Мета нововведення — захист унікальних екосистем та збереження біорізноманіття.
Про це пише mAuto.
За порушення цього правила водіїв чекає не тільки штраф, а й додаткова компенсація за шкоду природі.
Розміри штрафів:
Для громадян — від 153 до 408 гривень.
Для посадових осіб — від 255 до 510 гривень.
Крім цього, за кожні 100 метрів, подолані заповідною територією, стягуватиметься компенсація. Її сума залежить від типу транспортного засобу:
мопеди та мотоцикли — 4 020,80 грн;
легкові авто, пікапи та мікроавтобуси — 6 428,80 грн;
автобуси та вантажівки — 8 848 грн.
Експерти закликають водіїв бути уважними при виборі маршрутів, особливо в регіонах з охоронюваними територіями, щоб уникнути покарання.
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