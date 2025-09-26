В Україні діятимуть нові правила для продавців авто: що зміниться

Автосалон / © Associated Press

Українські покупці нових авто зможуть обирати транспорт усвідомлено: Уряд схвалив рішення, яке зобов’язує продавців надавати повні дані про витрати пального та викиди CO₂. Цей крок відповідає європейській Директиві 1999/94/ЄС і спрямований на захист прав споживачів та досягнення кліматичних цілей.

Про це повідомили у Мінекономіки України.

Міністр економіки Олексій Соболєв зазначив, що нові правила запроваджують «європейські стандарти інформування покупців авто» і забезпечать прозорість ринку.

Відповідно до постанови, автосалони повинні будуть надавати інформацію в таких формах:

Етикетка на кожному виставленому автомобілі.

Плакат або електронний дисплей, що охоплює всі моделі в продажу.

Обов’язкове включення даних до всіх рекламних та промоційних матеріалів.

Надання доступу до електронного довідника, який створюватиме та щорічно оновлюватиме Міністерство розвитку громад та територій.

Для адаптації ринку та підготовки електронного довідника встановлено перехідний період: нові правила почнуть діяти через 9 місяців після опублікування постанови.

