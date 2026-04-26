Авто Світ
1509
В Україні з’явилися автомобільні номери оливкового кольору: кому їх видають

На українських автошляхах з’явилося незвичне нововведення.

Оливкові номери на авто

В Україні запроваджено новий дизайн дипломатичних номерних знаків. Через нестандартне забарвлення дехто може сплутати їх із транспортом військових, проте насправді держава оновила візуальний стандарт для зовсім іншої категорії автомобілів — дипломатичного корпусу.

Згідно з повідомленням Головного сервісного центру МВС, оливковий колір було обрано для того, щоб підвищити впізнаваність автомобілів дипломатичного корпусу в загальному дорожньому потоці.

Водночас структура самого номера залишилася незмінною. На знаках, як і раніше, відображатимуться:

  • Перші три цифри — код, що закріплений за конкретною дипломатичною установою

  • Наступні цифри — індивідуальний реєстраційний номер транспортного засобу

До цього часу дипломатичні автомобілі в Україні мали білі номери з латинською літерою «D» та спеціальним числовим кодом.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія працює над змінами в технічних оглядах та реєстрації транспортних засобів. Акцент буде зроблено, серед іншого, на безпеці водіння та викидах вихлопних газів.

