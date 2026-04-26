- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 1509
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні з’явилися автомобільні номери оливкового кольору: кому їх видають
На українських автошляхах з’явилося незвичне нововведення.
В Україні запроваджено новий дизайн дипломатичних номерних знаків. Через нестандартне забарвлення дехто може сплутати їх із транспортом військових, проте насправді держава оновила візуальний стандарт для зовсім іншої категорії автомобілів — дипломатичного корпусу.
Згідно з повідомленням Головного сервісного центру МВС, оливковий колір було обрано для того, щоб підвищити впізнаваність автомобілів дипломатичного корпусу в загальному дорожньому потоці.
Водночас структура самого номера залишилася незмінною. На знаках, як і раніше, відображатимуться:
Перші три цифри — код, що закріплений за конкретною дипломатичною установою
Наступні цифри — індивідуальний реєстраційний номер транспортного засобу
До цього часу дипломатичні автомобілі в Україні мали білі номери з латинською літерою «D» та спеціальним числовим кодом.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія працює над змінами в технічних оглядах та реєстрації транспортних засобів. Акцент буде зроблено, серед іншого, на безпеці водіння та викидах вихлопних газів.