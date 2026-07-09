В Україні змінюють правила складання іспитів на водійські права: що нового

Водіїв очікують нововведення / © Pixabay

Реклама

Кабінет міністрів змінив правила видавання водійських посвідчень і допуску до керування транспортом.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін відповідно до категорії транспортного засобу:

Реклама

на 15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ)

на 5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т)

Після того як в Україні знову запровадять обовʼязкові медичні огляди, під час кожного обміну посвідчення потрібно буде підтверджувати, що стан здоровʼя дозволяє керувати транспортом. Для водіїв легкових авто це робитимуть раз на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту — раз на 5 років.

Водночас уже видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в документі.

Якщо водій планово обмінює посвідчення після завершення його дії, повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачає закон.

Що ще нового

Пресслужба Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що громадянам, які готуються до теоретичного чи практичного іспиту, варто звернути увагу на нову процедуру. Тепер кожен із кандидатів у водії обов’язково повинен мати відцифрований образ обличчя.

Реклама

Перед початком теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС може здійснювати фотографування потенційного водія.

«Якщо в Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) — відсутній відцифрований образ обличчя людини», — наголосили у ГСЦ.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити систему штрафних балів за порушення ПДР, щоб підвищити дисципліну водіїв. Якщо протягом року водій назбирає 15 балів, у нього вилучать посвідчення, повернути яке можна буде лише після повторного навчання і складання іспитів.

Новини партнерів