В Японії продають одну з моделей LADA Niva: вартість приголомшує

Вона доступна в двох варіантах.
У Японії продають позашляховики LADA Niva Legend.
Зазначається, що ця модель доступна в двох варіантах. Так, наприклад, звичайна "Нива" в п'ятидверному кузові обійдеться в 3,2 мільйона ієн (789 тисяч грн). Трьохдверний варіант трохи дешевше - від 2,9 мільйона ієн (714 тисяч грн).
Інформацію про вартість російських автомобілів в Японії публікує користувач Twitter з ніком leparnassSA.
入荷速報その2 7月納車可能 2021年 新車 #ラーダニーヴァレジェンド 5ドア LUXE 白1台有 5ドア 早い者勝ち 諸費用消費税オールイン乗り出し320万円 欲しい方は大至急連絡されたし #ラーダ #ロシア車 #自衛隊 #ラーダニーヴァ #ラーダニーバ #ミリタリー #サバゲー #買えるものなら買ってみろ物件 pic.twitter.com/8az2oKhGCy— ルパルナス (@leparnassSA) June 18, 2021
В Україні LADA Niva доступна в трьох комплектаціях (Classic, Comfort, Luxe), які які мають 1,7 л. двигун та потужність у 80 к.с. Їхня ціна за моделі 2020 року випуску становить 328 080, 343 000 та 387 760 грн відповідно. За моделі 2021 року випуску просять 337 405, 354 190 та 400 815 грн.
Раніше розповідалося про те, що LADA Niva Legend отримає спеціальну позашляхову версію.