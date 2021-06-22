Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Японії продають одну з моделей LADA Niva: вартість приголомшує

В Японії продають одну з моделей LADA Niva: вартість приголомшує

ooyyo.com

Вона доступна в двох варіантах.

У Японії продають позашляховики LADA Niva Legend.

Зазначається, що ця модель доступна в двох варіантах. Так, наприклад, звичайна "Нива" в п'ятидверному кузові обійдеться в 3,2 мільйона ієн (789 тисяч грн). Трьохдверний варіант трохи дешевше - від 2,9 мільйона ієн (714 тисяч грн).

Інформацію про вартість російських автомобілів в Японії публікує користувач Twitter з ніком leparnassSA.

В Україні LADA Niva доступна в трьох комплектаціях (Classic, Comfort, Luxe), які які мають 1,7 л. двигун та потужність у 80 к.с. Їхня ціна за моделі 2020 року випуску становить 328 080343 000 та 387 760 грн відповідно. За моделі 2021 року випуску просять 337 405354 190 та 400 815 грн.

Раніше розповідалося про те, що LADA Niva Legend отримає спеціальну позашляхову версію.