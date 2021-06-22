В Японії продають одну з моделей LADA Niva: вартість приголомшує

Вона доступна в двох варіантах.

У Японії продають позашляховики LADA Niva Legend.

Зазначається, що ця модель доступна в двох варіантах. Так, наприклад, звичайна "Нива" в п'ятидверному кузові обійдеться в 3,2 мільйона ієн ( 789 тисяч грн ). Трьохдверний варіант трохи дешевше - від 2,9 мільйона ієн (714 тисяч грн).

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Інформацію про вартість російських автомобілів в Японії публікує користувач Twitter з ніком leparnassSA.

В Україні LADA Niva доступна в трьох комплектаціях (Classic, Comfort, Luxe), які які мають 1,7 л. двигун та потужність у 80 к.с. Їхня ціна за моделі 2020 року випуску становить 328 080 , 343 000 та 387 760 грн відповідно. За моделі 2021 року випуску просять 337 405 , 354 190 та 400 815 грн .

Раніше розповідалося про те, що LADA Niva Legend отримає спеціальну позашляхову версію.

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