В Японії створили таксі, в якому можна відпочити та поспати після роботи

Всередині нього є подушка для сну та грає тиха музика.
Японська служба таксі Daiwa Motor Transportation запустила на декілька днів безкоштовну послугу #SleepingTaxi, яка пропонує можливість відпочити та поспати у автомобілі.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Для послуги використовують Toyota JPN Taxi, який має високий кузов, просторий салон та 1,5-літровий гібридний силовий агрегат. Машину трохи модифікували і вона стала ідеальною для #SleepingTaxi.
Всередині авто є все необхідне для відпочинку: стіл з великою кількістю напоїв, рослини на місці бокових вікон, спеціальне освітлення, екран, встановлений на передньому сидінні, зарядний пристрій для телефону та найголовніше – зручна подушка. Toyota JPN Taxi має величезний простір для ніг, тому можна відпочити навіть сидячи.
Крім того, в салоні грає тиха музика, а на екрані транслюються заспокійливі відеозаписи, які допомагають пасажирам забути про свої турботи. Для людей з чутливими очима пропонується одноразова маска для сну.
Спати в автомобілі – не найкраща ідея, але можна зрозуміти, чому таку функцію запустили саме в Японії. Громадяни країни відомі своєю працьовитістю, через яку вони перевтомлюються, тому для них така послуга в таксі є чудовою можливістю відпочити дорогою додому.
Раніше повідомлялося, що у США дочірня компанія Google почала тестувати свої безпілотні таксі.