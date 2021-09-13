В Японії створили таксі, в якому можна відпочити та поспати після роботи

В Японії створили таксі, в якому можна відпочити та поспати після роботи

Всередині нього є подушка для сну та грає тиха музика.

Японська служба таксі Daiwa Motor Transportation запустила на декілька днів безкоштовну послугу #SleepingTaxi, яка пропонує можливість відпочити та поспати у автомобілі.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Для послуги використовують Toyota JPN Taxi, який має високий кузов, просторий салон та 1,5-літровий гібридний силовий агрегат. Машину трохи модифікували і вона стала ідеальною для #SleepingTaxi.

Також читайте У Китаї почали їздити перші таксі без водія: відео

Всередині авто є все необхідне для відпочинку: стіл з великою кількістю напоїв, рослини на місці бокових вікон, спеціальне освітлення, екран, встановлений на передньому сидінні, зарядний пристрій для телефону та найголовніше – зручна подушка. Toyota JPN Taxi має величезний простір для ніг, тому можна відпочити навіть сидячи.

Крім того, в салоні грає тиха музика, а на екрані транслюються заспокійливі відеозаписи, які допомагають пасажирам забути про свої турботи. Для людей з чутливими очима пропонується одноразова маска для сну.

Спати в автомобілі – не найкраща ідея, але можна зрозуміти, чому таку функцію запустили саме в Японії. Громадяни країни відомі своєю працьовитістю, через яку вони перевтомлюються, тому для них така послуга в таксі є чудовою можливістю відпочити дорогою додому.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що у США дочірня компанія Google почала тестувати свої безпілотні таксі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання