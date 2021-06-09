В Єрусалимі величезне провалля за лічені секунди поглинуло декілька авто: відео

На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв.

В Єрусалимі на парковці біля медичного центру "Шааре Зедека" трапився досить небезпечний інцидент.

Так, 7 червня , сталося провалля асфальту, де перебували декілька автомобілів. За лічені секунди машини почали одна за одною "йти під землю", а на їхньому місці утворилася величезна діра.

Варто зазначити, що з усіх дорожньо-транспортних подій, які можуть трапитися на дорозі, провалля, мабуть, є найстрашнішим, особливо якщо ви перебуваєте всередині автомобіля, коли це відбувається.

Як відомо, у більшості випадків, провалля трапляються під час дощів, коли потоки води під землею розмивають основи, на яких встелений асфальт. Однак у цьому випадку асфальт провалився в ясний сонячний день і напередодні дощів не було.

Згідно з повідомленнями, провалля утворилось біля підземного тунелю, який проходить під лікарнею та прилеглою стоянкою. Наразі місцева влада перевіряє, чи є зв’язок між будівництвом тунелю та утворенням провалля. Усього на стоянці було близько 50 автомобілів.

На щастя, ізраїльська поліція повідомила, що постраждалих та загиблих у цьому інциденті не було.

Раніше розповідалося про те, що десятки будинків поблизу Львова ризикують піти під землю після утворення 30-метрового провалля.

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