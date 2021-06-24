Вартість неабияк відлякує: названа країна з найвищими цінами на автомобілі

Як приклад, взяли Volkswagen Polo.

Стало відомо, в якій країні найдорожче продаються нові автомобілі.

Так, за інформацією Carscoops цією країною є Сінгапур.

Зазначається, що в Сінгапурі розкішні машини, такі як Porsche Taycan, можуть коштувати майже 610 тисяч доларів. Навіть звичайні сімейні автомобілі, такі як Toyota Prius, можуть продавати за більш ніж 100 тисяч доларів.

Базова ціна на авто в країні невисока. Наприклад, Volkswagen Polo там коштує 13 423 долари, але його вартість може зрости в чотири рази. Чому так власне відбувається?

Його базова ціна – це OMV. Це вартість авто до застосування податків та зборів. До базової ціни додається акцизний збір, який є додатковим податком у розмірі 20% від OMV. Від 13 423 доларів він становить 2 684 долари. Також додається податок на товари та послуги, який дорівнює 7% від загальної суми акцизного збору та OMV. Цей податок на Polo становить 1 127 доларів.

Потім іде додатковий збір за реєстрацію (ARF). За автомобілі, чиє OMV нижче ніж 20 тисяч доларів, потрібно сплатити додаткові 100%. Машини, в яких OMV від 20 001 до 50 тисяч доларів, отримують ще додаткових 140%. Для авто, які мають OMV більш ніж 50 тисяч доларів, потрібно сплатити додаткові 180%. Для кожної моделі вартість рахується індивідуально.

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Оскільки OMV Polo становить 13 423 долари США, його ARF буде теж 13 423 долари. Якщо додати сюди ще акцизний збір у розмірі 2 684 доларів та податок на товари та послуги в розмірі 1 127 доларів, виходить, що автомобіль тепер коштує 30 658 доларів. Це вдвічі більше, ніж базова вартість. Проте це ще не все. Для того, щоб керувати машиною, потрібно свідоцтво про право власності (COE). З ним можна їздити на новому транспортному засобі до 10 років. Свідоцтво видають в обмеженій кількості, тому ціни можуть варіюватися від місяця до місяця, а тип COE, який вам потрібен, залежить від вашого автомобіля.

Для Polo один із цих сертифікатів коштував би близько 35 669 доларів США. Тепер ціна машини за 13 423 долари зросла до близько 74 600 доларів США, що майже вчетверо перевищує початкову вартість.

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