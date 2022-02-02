Величезний ризик аварії: Tesla відкличе понад 50 тисяч електромобілів усіх основних моделей

І знову причина полягає в автоматичному керуванні.

Компанія Tesla повинна відкликати низку електромобілів.

Як повідомляє Reuters, "дітище" Ілона Маска проведе відкличну кампанію 54 тисяч "зелених" машин з автопілотом Full Self-Driving (Beta).

Зазначається, що система автономного водіння не реагує на знак "Стоп" на перехрестях, внаслідок чого машина продовжує рух. Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) заявило, що відклик поширюється на деякі автомобілі Model S та Model X 2016–2022 років, Model 3 2017–2022 років та Model Y 2020–2022 років.

Так, через помилку в системі автономного управління Full Self-Driving (FSD) електромобіль на автопілоті не гальмує перед знаками обов'язкової зупинки на перехрестях, а продовжує рух зі швидкістю 9,6 кілометра на годину - так звана функція "зупинка на ходу", що з'явилася на Tesla у жовтні 2020 року.

NHTSA зазначив, що федеральний закон забороняє виробникам продавати автомобілі з дефектами, що створюють ризики для безпеки, включаючи навмисний вибір небезпечної конструкції. Своєю чергою, в Tesla заявили, що їм нічого невідомо про будь-які претензії, аварії або травми, пов'язані з цією помилкою в автопілоті. Але пообіцяли оперативно розв'язати проблему, випустивши оновлення програмного забезпечення.

Прошивка Tesla 2021.44.30.15 деактивує можливість зупинки на ходу. Автовиробник повідомив NHTSA, що оновлення буде доступне для встановлення на початку лютого 2022 року.

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