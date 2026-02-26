Весняний чек-лист для авто: що обов’язково перевірити після зими

Авто / © Фото з відкритих джерел

Зимовий період створює підвищене навантаження на автомобіль, адже перепади температур, волога та дорожні реагенти прискорюють зношування деталей і негативно впливають на стан кузова.

Фахівці “UA Motors” радять щороку проводити весняну перевірку авто, щоб уникнути серйозних несправностей і зайвих витрат.

Передусім варто ретельно вимити автомобіль, приділивши особливу увагу днищу, колісним аркам та елементам підвіски. Після очищення рекомендується нанести антикорозійний захисний засіб, який допоможе запобігти пошкодженню металу.

Навесні також слід замінити зношені щітки склоочисників, провести хімчистку салону та, за потреби, оновити килимки. Коли середньодобова температура стабільно перевищує +7°C, водіям радять переходити на літні шини. Це не лише підвищує безпеку руху, а й може зменшити витрату пального приблизно на 0,6 літра на 100 км.

Не менш важливо перевірити технічні рідини: рівень моторного масла, стан фільтрів і гальмівної рідини, яка після зими може втрачати ефективність через накопичену вологу. Окрему увагу слід приділити системі охолодження та кондиціонеру. Перевірка антифризу, герметичності радіатора і очищення випарника допоможуть уникнути перегріву двигуна та неприємних запахів у салоні, що особливо актуально для сучасних автомобілів із турбованими чи гібридними двигунами.

Експерти наголошують: весняне обслуговування — це не формальність, а інвестиція у довговічність автомобіля. Більшість дорогих поломок можна попередити завдяки своєчасній діагностиці, а профілактика після зими зазвичай обходиться значно дешевше, ніж ремонт наслідків зимової експлуатації.

