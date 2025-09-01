- Дата публікації
Вібрація керма під час руху авто: чому це небезпечно для водіїв
Раптове тремтіння керма на швидкості — це не просто неприємність, а тривожний сигнал про можливі серйозні несправності в автомобілі.
Якщо на швидкості ви відчуваєте тремтіння керма, це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Автомеханік Сергій з Дніпра назвав чотири найпоширеніші причини цієї проблеми.
Про це пише «Твоя машина».
Головні винуватці вібрації керма
Деформовані диски. Навіть невеликий удар по колесу, наприклад, у разі наїзду на яму чи бордюр, може змінити геометрію диска. Це спричиняє вібрацію, яка стає сильнішою зі збільшенням швидкості.
Проблеми з шинами. Нерівномірне зношення, грижі або порізи на шинах можуть порушити баланс колеса. Іноді причина може бути в неправильному балансуванні навіть нових шин.
Заклинювання гальмівного супорта. Якщо супорт заклинив, одне з коліс постійно перебуває під частковим гальмуванням. Це призводить не лише до тряски, а й до зростання витрат пального та прискореного зносу гальм.
Зношення елементів підвіски або рульового керування. Зношені рульові тяги, кульові опори, амортизатори або опорні підшипники можуть викликати вібрацію, а також додаткові глухі удари під час їзди по нерівностях.
Чому не варто ігнорувати проблему
За словами механіка, ігнорування цих симптомів може призвести до серйозних наслідків: погіршення керованості, збільшення гальмівного шляху та швидкого зношування інших деталей. У найгіршому разі це може спричинити аварію.
Експерт рекомендує за перших ознак тремтіння керма негайно звернутися на СТО для діагностики. Своєчасний ремонт допоможе запобігти значно дорожчим несправностям у майбутньому.
