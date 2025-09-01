ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

Вібрація керма під час руху авто: чому це небезпечно для водіїв

Раптове тремтіння керма на швидкості — це не просто неприємність, а тривожний сигнал про можливі серйозні несправності в автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кермо

Кермо / © pixabay.com

Якщо на швидкості ви відчуваєте тремтіння керма, це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Автомеханік Сергій з Дніпра назвав чотири найпоширеніші причини цієї проблеми.

Про це пише «Твоя машина».

Головні винуватці вібрації керма

  • Деформовані диски. Навіть невеликий удар по колесу, наприклад, у разі наїзду на яму чи бордюр, може змінити геометрію диска. Це спричиняє вібрацію, яка стає сильнішою зі збільшенням швидкості.

  • Проблеми з шинами. Нерівномірне зношення, грижі або порізи на шинах можуть порушити баланс колеса. Іноді причина може бути в неправильному балансуванні навіть нових шин.

  • Заклинювання гальмівного супорта. Якщо супорт заклинив, одне з коліс постійно перебуває під частковим гальмуванням. Це призводить не лише до тряски, а й до зростання витрат пального та прискореного зносу гальм.

  • Зношення елементів підвіски або рульового керування. Зношені рульові тяги, кульові опори, амортизатори або опорні підшипники можуть викликати вібрацію, а також додаткові глухі удари під час їзди по нерівностях.

Чому не варто ігнорувати проблему

За словами механіка, ігнорування цих симптомів може призвести до серйозних наслідків: погіршення керованості, збільшення гальмівного шляху та швидкого зношування інших деталей. У найгіршому разі це може спричинити аварію.

Експерт рекомендує за перших ознак тремтіння керма негайно звернутися на СТО для діагностики. Своєчасний ремонт допоможе запобігти значно дорожчим несправностям у майбутньому.

Нагадаємо, колір автомобілів виявився ще одним чинником, який сприяє підвищенню температури в європейських містах. Згідно з дослідженням, опублікованим у британському журналі «Взаємодія міста й довкілля», темні машини посилюють ефект «міського теплового острова».

Більшість водіїв упевнені, що знають про свою машину все, але виробники приховують інформацію, яка може заощадити вам значні кошти й нерви.

Також автомобіль може справно служити багато років, однак після певної межі витрати на його утримання різко зростають. Аналітики проаналізували понад 4 тисячі автосалонів і визначили, у який момент авто переходить у «зону ризику».

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie