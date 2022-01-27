Відкотилося до показника 66-річної давнини: на одному з ключових ринків Європи сталося суттєве падіння автовиробництва

Обсяг зменшився на майже сім відсотків.
Виробництво автомобілів у Великій Британії за підсумками 2021 року зазнало відчутного падіння.
Про це повідомляє EurAsia Daily.
Так, минулого року виробництво машин у цій країні скоротилося на 6,7% і склало менше 860 тисяч. Як свідчать дані британського товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT), це мінімум від 1956 року, коли було вироблено 707 594 машини.
Для внутрішнього ринку виробництво автомобілів у країні за минулий рік скоротилося на 10,6%, до 153 749, на експорт – на 5,8%, до 705 826 машин, разом 859 575, йдеться в повідомленні SMMT.
Зокрема, у грудні виробництво скоротилося на 12,7% у річному вираженні і склало 62 310, виробництво автомобілів для внутрішнього ринку за минулий місяць впало на 4,1%, до 16 091 машин, а автомобілів, що прямують на експорт, на 15,4%, до 46 219.
Раніше розповідалося про те, який автомобіль став найпопулярнішим на ринку Європи за підсумками 2021 року.
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