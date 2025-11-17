ТСН у соціальних мережах

470
2 хв

Відома автомобільна марка зупинила виробництво улюбленої моделі: водії шоковані

Ford офіційно припинив виробництво Focus після 27 років. Чому модель зняли з виробництва — дізнавайтесь у матеріалі.

Кирило Шостак
Ford Focus

Ford Focus / © carscoops.com

Компанія Ford остаточно припинила виробництво моделі Focus – однієї з найпопулярніших легкових машин в історії бренду. Останній автомобіль зійшов з конвеєра заводу в Саарлуї, Німеччина, 14 листопада – це був білий п’ятидверний хетчбек.

Про це повідомив менеджер з корпоративних комунікацій Ford of Europe Фолькер Айс в листі Motor1, підтвердивши, що це — кінець історії, яка тривала з 1998 року

Чому Focus припинили випускати?

Рішення Ford відмовитися від легендарної моделі — частина масштабної реструктуризації європейського бізнесу. Хоча Focus і залишався популярним серед водіїв, його виробництво стало нерентабельним. За словами CEO Ford Джима Фарлі, компанія хоче робити "культові", а не "нудні" автомобілі.

“Ми завжди конкурували всередині ринку легкових авто, що не дуже добре позначалося на моделях Mondeo, Focus та Fiesta — вони були популярними, але не виправдовували інвестицій”, – сказав Фарлі.

Focus став не першим, кого Ford "поховав": раніше з виробництва зняли Fiesta, Mondeo та Ka, що фактично лишило компанію без масових легкових моделей в Європі. Натомість в портфелі тепер — кросовери, позашляховики та комерційні авто.

Що це означає для Ford?

Згідно з даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), частка Ford на ринку Європи впала з 7,2% 2015 року до 3,3% 2025 року. Відмова від Focus, ймовірно, лише посилить цю тенденцію, адже Ford тікає з "масового" сегмента, який досі активно заповнюють конкуренти.

Останній “гарячий” Focus ST також перестали випускати у вересні, а тепер і вся лінійка моделі стала історією.

470
