Відома марка відкликає 70 тисяч авто: електрокари раптово втрачають потужність

BMW i4 / © Фото з відкритих джерел

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Компанія BMW оголосила про відкликання понад 70 тисяч електрокарів через програмний збій, який може спричинити раптове відключення високовольтної системи під час руху, що загрожує безпеці на дорозі.

Про це повідомляє Carscoops.

Під відкликання потрапляють такі моделі: BMW i4 (2022–2025 років випуску), iX (2022–2024), i7 (2023–2024), а також 4674 одиниці i5 2024 модельного року.

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Згідно зі звітом Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), помилка у програмному забезпеченні електроприводу може хибно розпізнати “стан подвійної ізоляції”, що призведе до автоматичного відключення високовольтної системи на 15–20 секунд. У цей час водій втрачає привід, хоча рульове управління та гальма залишаються активними.

Розслідування проблеми розпочалося ще 2021 року. Спочатку інженери BMW припускали, що причиною може бути забруднення електродвигунів. Однак подальший аналіз виявив, що програмне забезпечення неправильно інтерпретує електричні сигнали, плутаючи реальний небезпечний стан із незначною аномалією, що не потребує повного відключення.

У компанії зафіксували 43 гарантійні випадки втрати тяги на швидкостях понад 32 км/год, але жодної аварії чи постраждалих не зафіксовано.

Щоб усунути несправність, BMW проведе бездротове оновлення програмного забезпечення. Власники також можуть звернутися до дилерських центрів для встановлення оновлення вручну. Повідомлення про відкликання почнуть надходити власникам від 5 серпня.

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