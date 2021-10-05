Відомий індійський автовиробник розпочав продаж кросовера за 7,5 тисячі доларів

Модель пропонуватиметься у чотирьох версіях.

Індійський автовиробник TATA Motors оголосив про початок приймання замовлень на новий субкомпактний кросовер - TATA Punch.

Про це повідомляє Mint.

Зазначимо, що габарити нового кросовера TATA Punch складають 3 827 мм – в довжину, 1 742 мм – в ширину, 1 615 мм – у висоту за колісної бази в 2 445 мм. Автомобіль оснащується колесами з посадковим діаметром 15 або 16 дюймів. Кліренс машини досягає значних 190 мм.

Цікаво, що модель Tata Punch, як і більшість китайських моделей такого класу, є виключно передньопривідною. У підвісці спереду знаходяться стійки Макферсон, ззаду – балка. Задні гальма у кросовера – барабанні. В основі моделі Tata Punch лежить модульна архітектура ALFA власної розробки марки TATA. Крім того, Tata Punch буде пропонуватися в чотирьох версіях обробки Pure, Adventure, Completed і Creative. Передбачається, що компанія надасть на вибір три однотонних і шість двоколірних варіантів забарвлення кузова.

TATA Punch йде тільки з переднім приводом. Під капотом кросовера варто "атмосферник" на 1,2 л продуктивністю 86 к.с. Двигун йде в парі з 5-ступінчастою "механікою" або з "роботом". Також TATA Punch може отримати турбований двигун.

Щодо вартості, то TATA Punch коштуватиме близько 7 500 доларів. На ринку крос конкуруватиме з такими моделями, як Renault Kwid, Marusti Suzuki Ignis, а також Nissan Magnite.

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