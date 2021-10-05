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Відомий індійський автовиробник розпочав продаж кросовера за 7,5 тисячі доларів

Відомий індійський автовиробник розпочав продаж кросовера за 7,5 тисячі доларів

Відомий індійський автовиробник розпочав продаж кросовера за 7,5 тисячі доларів

Tata Motors

Модель пропонуватиметься у чотирьох версіях.

Індійський автовиробник TATA Motors оголосив про початок приймання замовлень на новий субкомпактний кросовер - TATA Punch.

Про це повідомляє Mint.

Зазначимо, що габарити нового кросовера TATA Punch складають 3 827 мм – в довжину, 1 742 мм – в ширину, 1 615 мм – у висоту за колісної бази в 2 445 мм. Автомобіль оснащується колесами з посадковим діаметром 15 або 16 дюймів. Кліренс машини досягає значних 190 мм.

Цікаво, що модель Tata Punch, як і більшість китайських моделей такого класу, є виключно передньопривідною. У підвісці спереду знаходяться стійки Макферсон, ззаду – балка. Задні гальма у кросовера – барабанні. В основі моделі Tata Punch лежить модульна архітектура ALFA власної розробки марки TATA. Крім того, Tata Punch буде пропонуватися в чотирьох версіях обробки Pure, Adventure, Completed і Creative. Передбачається, що компанія надасть на вибір три однотонних і шість двоколірних варіантів забарвлення кузова.

TATA Punch йде тільки з переднім приводом. Під капотом кросовера варто "атмосферник" на 1,2 л продуктивністю 86 к.с. Двигун йде в парі з 5-ступінчастою "механікою" або з "роботом". Також TATA Punch може отримати турбований двигун.

Щодо вартості, то TATA Punch коштуватиме близько 7 500 доларів. На ринку крос конкуруватиме з такими моделями, як Renault Kwid, Marusti Suzuki Ignis, а також Nissan Magnite.

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