Він доступний в Україні: німці назвали найкращий автомобіль року

Лише пів року тому ця модель надійшла до продажу.

Став відомий найкращий автомобіль року в Німеччині .

Про це повідомляє GCOTY.

Так, перемогу в цій нагороді здобув електричний кросовер - Hyundai Ioniq 5. В боротьбі за отримання цього призу він випередив таких місцевих конкурентів як Audi E-Tron GT та Porsche 911 GT3. Зазначимо, що лише пів року тому Hyundai Ioniq 5 надійшов до продажу.

"Hyundai Ioniq 5 – це більше, ніж видатний електромобіль. Для нас це найкраща модель року, яка унікально поєднує в собі дизайн, ефективність та задоволення від водіння. Ioniq 5 отримав високі бали за всіма критеріями, і нам не вдалося виявити слабкі сторони. Стало очевидним, що концепція IONIQ 5 та технологія роботи батареї інноваційна. І хоча це "Німецька машина року 2022", вона має значні перспективи на глобальних ринках", - сказав Йєнс Майнерс, ініціатор та член журі конкурсу "Німецький автомобіль року".

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Окрім того, міжнародне журі премії з 20 автомобільних журналістів також назвало кращі машини у п'яти окремих категоріях. У категорії “Компактний клас”, до якої входять авто з початковою ціною до 25 000 євро, перемогу здобув хетчбек Peugeot 308. Кращим у категорії “Преміум” (ціна – від 25 000 до 50 000 євро) став електрокар KIA EV6. Ще один електрокар – Audi e-tron GT названий кращим у класі “Люкс”. Кращим спортивним автомобілем названо Porsche 911 GT3.

Hyundai Ioniq 5 з дизайном у стилі ретро використовує платформу E-GMP та пропонує дві силові установки з одним або двома електромоторами потужністю до 306 кінських сил. Зі старшою батареєю на 72,6 кіловат-години хетчбек без підзарядки проїжджає 480 кілометрів. Автомобіль підтримує зарядку від 800-вольтових терміналів потужністю до 350 кіловат. П'ять хвилин дадуть зайві 100 кілометрів пробігу, а до 80 відсотків акумулятор наповниться за 18 хвилин. Така сама електрична архітектура і у KIA EV6, який нещодавно встановив рекорд за найменшим часом зарядки, необхідного для перетину США.

Hyundai Ioniq 5 в Європі коштує від 41,9 тис. євро. На українському ринку Hyundai Ioniq 5 доступний за ціною від 1 348 600 грн

Додамо, що вже четвертий рік поспіль перемогу в конкурсі виборює електромобіль – до Ioniq 5 титул отримували Honda e, Porsche Taycan та Jaguar I-Pace.