"Він не може створювати новий продукт": російському УАЗ пророкують закриття за кілька років

Його робота здійснюватиметься ще максимум п'ять років.
Улянівський автомобільний завод (УАЗ) може дуже скоро піти до історії.
Про це повідомляє Газета.ru.
Зазначається, що доля УАЗ практично вирішена наперед — керівництво і власники не бажають вкладати гроші в його порятунок. За словами експертів, із поточним модельним рядом УАЗ залишилося працювати максимум п'ять років, потім його доб'ють китайці.
"УАЗ неспроможнмй створювати новий продукт. По-перше, це величезні інвестиції, експертиза тощо. Створювати продукт – який? Потрібно йти в ногу з часом. Новий продукт створять ті, хто це може робити. УАЗ має власну нішу, свій сегмент позашляховиків. Ось це сьогодні і потрібно відпрацьовувати — до того, як знайдеться грамотніше рішення, яке ми також шукаємо. Але творити там новий продукт ми не будемо, це утопія!", - сказав голова концерну Sollers та гендиректор УАЗ Аділь Ширінов.
За даними бази "Картотека", за 2020 рік УАЗ показав чистий збиток 2 млрд рублів за обігу в 35,5 млрд рублів.
Як повідомляють експерти, на розробку нової платформи для оновлення лінійки УАЗ потрібно 1-2 мільярди доларів. Такі вкладення не окупляться в разі випуску кількох десятків тисяч автомобілів на рік, особливо з огляду на тренд на електрифікацію.