Влада Нью-Йорка підписала закон про відмову від автомобілів із ДВЗ: названо терміни

На цей штат минулого року доводилося 6% продажу легкових машин.

У штаті Нью-Йорк ухвалили рішення відмовитися від автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами.

Про це повідомляє CNBC.

Так, губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул підписала закон, який фактично забороняє продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, позашляховиків, легких вантажівок і обладнання до 2035 року.

Окрім того, закон, внесений сенатором штату Нью-Йорк Пітом Харкхемом, також вимагає, щоб нові вантажівки великої та середньої вантажопідйомності, що продаються в Нью-Йорку, до 2045 року відповідали категорії "з нульовим рівнем викидів". Згідно веб-сайту Департаменту охорони навколишнього середовища Нью-Йорка, штат визначає автомобілі з нульовим рівнем викидів як: електромобілі з акумулятором, гібридні електромобілі з підзарядкою від мережі або електромобілі на водневих паливних елементах.

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Таким чином, новий закон може стати пострілом в руку для автовиробників, що продають або планують електромобілі, включаючи Tesla, стартапів, таких як Lucid Motors і Rivian, і таких компаній, як Volkswagen і GM, які переключили свою увагу на електромобілі на батарейках для задоволення споживчого попиту. і дотримуватися більш суворих екологічних норм.

Згідно з даними Національної асоціації автомобільних дилерів, на штат Нью-Йорк минулого року припадало близько 6% продажу легкових автомобілів в США і 60 мільярдів доларів виручки дилерських центрів.

У підсумку, штат Нью-Йорк приєднався до Каліфорнії, яка ще минулого року підписала аналогічний закон.

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