Влада Євросоюзу планує повністю заборонити постачання авіатехніки до Росії

Також йдеться про страхування та техобслуговування.

Влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ.

Про це повідомляє "Комерсант".

Зазначається, що російські авіакомпанії мають повернути лізингодавцям усі взяті в Європі літаки. У Міністерстві транспорту РФ заплановано екстрену нараду з цього питання, на якій авіакомпаніям можуть дозволити не виконувати цю вимогу.

Видання посилається на підсумки наради у прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна, країни, в юрисдикції якої зареєстровано більшу частину парку європейських літаків.

За останніми даними агентства Cirium, у лізингу у міжнародних компаній перебуває понад половина (55%) всього російського авіаційного флоту. Авіакомпанії РФ експлуатують 980 пасажирських лайнерів, 777 із них — у лізингу. У іноземних власників перевізники орендують 515 літаків ринковою вартістю $10 млрд. Всього, згідно з транспортною стратегією РФ, у 2020 році авіакомпанії РФ експлуатували 1,29 тисячі літаків усіх типів і 2,26 тисячі вертольотів. Літаків закордонного виробництва на той час налічувалося 824 (64%), вертольотів - 1,459 тисячі (36%).

Санкції ЄС означають вихід із Росії або неможливість повноцінної експлуатації всіх літаків Airbus, а потенційно – і Boeing, тому що США можуть вжити аналогічних заходів.