Власників електрокарів можуть обкласти новим податком

Наразі розробляється відповідний законопроєкт.
Для власників електрокарів можуть запровадити нові податки.
Як повідомляє CarandDriver, йдеться про американський штат Техас, де водіїв електромобілів мають намір залучити до дорожніх зборів. З відповідною ініціативою виступили місцеві представники Республіканської партії.
Зазначається, що свою позицію політики пояснюють тим, що дорожня інфраструктура фінансується, серед іншого, податком, який включений у вартість пального. А оскільки електромобілі не використовують викопне пальне, їхні власники не вносять свою лепту в підтримку доріг в належному технічному стані.
Наразі в Сенаті штату обговорюється відповідний законопроєкт, який передбачає щорічний збір за електромобіль в розмірі від 190 до 240 доларів, додатковий збір у розмірі понад 150 доларів для всіх, хто проїжджає на своєму електромобілі більше 15 тисяч км на рік, і щорічної доплати в розмірі 10 доларів для фінансування консультативної ради з зарядної інфраструктури.
В документі наголошується, що зараз через Техас курсують до 300 тисяч електромобілів на рік. Ведення податку принесе бюджету штату додатково 37,8 млн доларів в рік, а до 2026 року ця цифра виросте до 135,6 млн доларів. Якщо законопроєкт приймуть, він набуде чинності 1 вересня 2021 року.
Своєю чергою організація Plug in America (PIA) виступила категорично проти такого оподаткування. Активісти аргументують це тим, що власники бензинових машин платять набагато менше зборів - 73 долари на рік. Крім того, вже в 20 штатах з власників електромобілів стягується реєстраційний збір у розмірі від 50 до 200 доларів. Нарешті, останній аргумент - незабаром в Техасі повинен відкритися новий автозавод Tesla, який буде виробляти електромобілі і, що ще більш важливо, забезпечить регіон додатковим робочими місцями.
У зв'язку з цим прихильники електромобілів вимагають встановлення прогресивної плати. Зокрема, вони виступають за ухвалення податку, який залежав би винятково від пробігу і ваги транспортного засобу.