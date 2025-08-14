Водія хочуть оштрафувати на понад 4,5 млн грн через порушення швидкості: чому таке покарання

Водія можуть оштрафувати на кілька мільйонів гривень / © Pexels

У Швейцарії заможного водія хочуть оштрафувати на 110 000 доларів (понад 4,56 млн грн) через порушення швидкості.

Про це пише CNN.

Водій перевищив швидкість на 27 кілометрів на годину на вулиці швейцарського міста Лозанна, і тепер його можуть оштрафувати на 90 000 швейцарських франків (понад 110 000 доларів). Але він може собі це дозволити.

Чому така вражаюча штрафна сума? Тому що цей швидкісний водій, який неодноразово порушував правила, є одним з найбагатших людей Швейцарії, а регіон, призначає штрафи на основі таких факторів, як дохід, статки або загальне фінансове становище сім’ї. За сучасними правилами, малозабезпечена особа може провести ніч у в’язниці замість сплати штрафу, тоді як найбагатші мешканці цієї країни будуть змушені заплатити десятки тисяч.

Нещодавній штраф навіть не є рекордним для Швейцарії. У 2010 році мільйонер, водій Ferrari, отримав штраф у розмірі близько 290 000 доларів за перевищення швидкості в східному кантоні Санкт-Галлен.

Місцева газета повідомила, що автоматичний поліцейський радар зафіксував порушника, який рухався зі швидкістю 77 кілометрів на годину (48 миль на годину) в зоні з обмеженням швидкості 50 км/год (31 миль на годину) на вулиці Лозанни. Прокурор швидко підрахував максимальний штраф, який водій мав сплатити згідно із законом, йдеться в повідомленні. Нещодавно суд у швейцарському кантоні Во постановив, що магнат повинен сплатити 10 000 швейцарських франків (12 300 доларів США) авансом і може бути змушений сплатити решту суми — ще 80 000 — якщо його спіймають на аналогічному порушенні правил дорожнього руху протягом наступних трьох років.

Вінсент Дероуан, речник прокуратури кантону Во, заявив, що обвинувачений не оскаржив рішення, яке було винесено в червні за порушення, скоєне майже рік тому — в серпні 2024 року.

У Швейцарії штрафи за перевищення швидкості можуть наздогнати навіть поліцію: одного офіцера оштрафували за те, що він їхав вулицями Женеви майже вдвічі швидше за дозволену швидкість, переслідуючи злодіїв.