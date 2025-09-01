ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
2 хв

Водіям радять терміново перефарбувати свої авто: що відомо

Науковці виявили, що колір автомобілів є несподіваним фактором, який значно посилює ефект «міського теплового острова»

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Автомобіль

Автомобіль / © Фото з відкритих джерел

Колір автомобілів виявився ще одним чинником, що сприяє підвищенню температури в європейських містах. Згідно з дослідженням, опублікованим у британському журналі «Взаємодія міста та навколишнього середовища», темні машини посилюють ефект «міського теплового острова».

Про це пише MMR.

Дослідники виявили, що чорні автомобілі можуть підвищувати температуру навколишнього повітря майже на 4 градуси. Хоча ця цифра може здаватися незначною, у масштабах тисяч машин, припаркованих у місті, вона перетворюється на вагомий фактор нагрівання.

«Кожен темний автомобіль діє як невелике джерело тепла, і якщо їх багато, вулиці стають значно гарячішими», — пояснюють автори дослідження.

Ці висновки узгоджуються з попередніми дослідженнями, які показали, що температура в містах в середньому на 10-15 градусів вища, ніж у сільській місцевості. Надмірне тепло безпосередньо впливає на здоров’я людей: за даними вчених з Імперського коледжу Лондона, під час літніх хвиль спеки 2024 року в 12 європейських містах загинуло близько 1500 людей.

Науковці підкреслюють, що автомобілі залишаються «недооціненим елементом» у проблемі міської спеки. Якщо зазвичай увага приділяється світловідбивним дахам або тротуарам, вплив кольору машин часто ігнорується.

Нагадаємо, Низький рівень оливи в картері — найперша причина, через яку негайно треба глушити двигун і виявляти технічну допомогу. Якщо оливи в моторі буде мало, на панелі приладів загориться аварійна червона лампочка і водій отримає попередження в інший спосіб.

Більшість водіїв упевнені, що знають про свою машину все, але виробники приховують інформацію, яка може заощадити вам значні кошти і нерви.

Інструктори та інженери стверджують, що, змінюючи стиль водіння, можна значно знизити витрати пального та продовжити термін служби гальмівної системи.

Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie