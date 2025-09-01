Водіям радять терміново перефарбувати свої авто: що відомо

Автомобіль / © Фото з відкритих джерел

Колір автомобілів виявився ще одним чинником, що сприяє підвищенню температури в європейських містах. Згідно з дослідженням, опублікованим у британському журналі «Взаємодія міста та навколишнього середовища», темні машини посилюють ефект «міського теплового острова».

Про це пише MMR.

Дослідники виявили, що чорні автомобілі можуть підвищувати температуру навколишнього повітря майже на 4 градуси. Хоча ця цифра може здаватися незначною, у масштабах тисяч машин, припаркованих у місті, вона перетворюється на вагомий фактор нагрівання.

«Кожен темний автомобіль діє як невелике джерело тепла, і якщо їх багато, вулиці стають значно гарячішими», — пояснюють автори дослідження.

Ці висновки узгоджуються з попередніми дослідженнями, які показали, що температура в містах в середньому на 10-15 градусів вища, ніж у сільській місцевості. Надмірне тепло безпосередньо впливає на здоров’я людей: за даними вчених з Імперського коледжу Лондона, під час літніх хвиль спеки 2024 року в 12 європейських містах загинуло близько 1500 людей.

Науковці підкреслюють, що автомобілі залишаються «недооціненим елементом» у проблемі міської спеки. Якщо зазвичай увага приділяється світловідбивним дахам або тротуарам, вплив кольору машин часто ігнорується.

