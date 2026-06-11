Водіям в Україні загрожує штраф у 34 тисячі гривень через тип авто: хто у зоні ризику

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В Україні хочуть запровадити нові штрафи для водіїв, чиї автівки рухаються зі звуком, схожим на «Шахеди». За автомобілі з вихлопними системами, які створюють значний шум та лякають українців, пропонують відчутний штраф — 34 тисячі гривень і позбавлення прав. Однак законопроєкт уже кілька років лежить без розгляду.

Більше про це йдеться у законопроєкті №9564.

Штрафи для водіїв з «прямотоком»: що пропонують нардепи

Майже три роки в Україні залишається без розгляду законопроєкт про запровадження окремої адміністративної відповідальності для водіїв з надмірно гучними вихлопними системами. Його зареєстрували та подали до Верховної Ради 4 серпня 2023 року.

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Законопроєкт виник після ініціативи громадян, які скаржилися на гучні вихлопні системи автівок, що нагадують звуки російських безпілотників.

Законотворці хочуть доповнити адміністративний кодекс новою статтею 121-4. Вона передбачатиме диференційовану систему покарань. За перше порушення водіїв каратимуть штрафом у розмірі 17 000 гривень.

За друге порушення протягом року штраф подвоїться до 34 тисяч гривень. Також водіїв пропонують позбавляти водійських прав на термін від 3 до 6 місяців.

Протягом останнього часу в Україні розширилася мережа «кустарних» модернізацій вихлопних систем, через що власники автівок та мотоциклів встановлюють «прямотоки», подвійні спортивні вихлопи та інші системи.

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Оскільки в Україні відсутній обов’язковий техогляд, для багатьох водіїв це стало означати можливість безперешкодного встановлення гучного вихлопу.

У Міністерстві внутрішніх справ та профільному комітеті парламенту повідомляли, що гучний вихлоп за своїми акустичними характеристиками дуже схожий на звук прольоту ворожих дронів-камікадзе або крилатих ракет.

«Держава дбає про громадян і хоче захистити людей. Адже ми знаємо, що в період повномасштабної війни, в період постійних тривог наші громадяни відчувають певний неспокій, коли їде транспортний засіб, який перевищує рівень допустимого шуму», — пояснювали позицію відомства в МВС.

У законопроєкті також пропонують зобов’язати водіїв контролювати рівень шуму свого транспорту в межах міст та сіл, заборонити використання занадто гучної техніки в населених пунктах та запровадити підстави для заборони використання транспорту, якщо він перевищує норми акустичного впливу.

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ПДР в Україні — що треба знати:

Нагадаємо, що функціонал штучного інтелекту в застосунку «Дія» розширився: тепер, окрім пошуку послуг та формування витягів, користувачі можуть швидко оплачувати штрафи за порушення ПДР.

Для цього достатньо написати AI-агенту повідомлення про штрафи, обрати потрібний варіант з автоматично сформованого списку та натиснути кнопку оплати, після чого користувач отримає офіційну квитанцію.

Контролювати фінансові операції та перевіряти статус оплати можна безпосередньо у вікні чату з Дія.АІ або у спеціалізованому розділі. Крім того, штучний інтелект здатний надавати розгорнуті юридичні консультації у спірних ситуаціях.

Зокрема, у чаті можна дізнатися, як оскаржити штраф або взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автомобіль зареєстрований на іншу людину.

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Також в Україні ухвалили законопроєкт, який значно розширює повноваження держави щодо стягнення боргів за кредитами, комунальними послугами або штрафами ПДР. Після внесення особи до реєстру боржників на неї чекає блокування банківських рахунків, обмеження права розпоряджатися нерухомістю та посилення механізмів примусового стягнення.

Через високий суспільний резонанс та юридичні суперечності експерти припускають, що до закону ще можуть внести правки. Вони мають детальніше регламентувати процедуру вилучення житла та встановити захисні «запобіжники» для соціально вразливих категорій населення.

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