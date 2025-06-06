Водіям варто прибрати ці п’ять речей зі своїх авто: про що йдеться

Салон автомобіля / © Pixabay

Реклама

Повсякденні речі, які регулярно зберігаються в автомобілях, при високих температурах можуть становити загрозу. Адже надмірна спека в салоні здатна змінювати властивості предметів, які згодом можуть стати небезпечними.

Про це пише Express.

По-перше, водіям і пасажирам не рекомендується тримати аерозольні балончики в салоні автомобіля, оскільки вони можуть вибухнути.

Реклама

Висока температура може призвести до зростання тиску всередині балончика. Якщо тиск стане занадто великим, місткість може луснути або навіть детонувати, створюючи небезпеку для тих, хто перебуває у транспортному засобі.

Так само небезпечними можуть бути та банки з газованими напоями, як-от лимонад або кола, особливо якщо вони лежать у спорядженні для пікніка.

Під дією спеки вуглекислий газ усередині розширюється, через що різко зростає тиск на стінки банки. У критичний момент це може призвести до розриву контейнера або навіть вибуху.

Ще одна річ, яку кожен водій, має при собі у тривалих поїздках — це мобільний телефон.

Реклама

Висока температура може вплинути на акумулятор та процесорні чіпи всередині пристроїв.

Під загрозою також можуть опинитися й інші електронні пристрої, такі як:

ПК;

DVD-програвачі;

камери.

Ці речі слід зберігати в затіненому місці.

Серйозну небезпеку при можуть становити й вейпи. Адже електронні сигарети містять батарейки, як при високих температурах можуть розширюватися та протікати.

Реклама

Через перегрів вейпи можуть вибухнути або спалахнути.

Крім того, одними з найнебезпечніших речей, які краще не залишати в авто, є ліки.

Наприклад, деякі препарати, зокрема антибіотики, потребують зберігання в холодильнику, а не в розпеченому салоні.

Навіть звичайні ліки, такі як Калпол чи Нурофен, втрачають властивості або псуються, якщо температура перевищує 25°C.

Раніше ТСН.ua повідомляв про те, які моделі вживаних авто є найпопулярнішими в Україні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.