- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 973
- Час на прочитання
- 2 хв
Водіям варто прибрати ці п’ять речей зі своїх авто: про що йдеться
Залишені в автомобілі під час спеки повсякденні речі можуть становити серйозну загрозу, адже висока температура здатна змінювати їхні властивості.
Повсякденні речі, які регулярно зберігаються в автомобілях, при високих температурах можуть становити загрозу. Адже надмірна спека в салоні здатна змінювати властивості предметів, які згодом можуть стати небезпечними.
Про це пише Express.
По-перше, водіям і пасажирам не рекомендується тримати аерозольні балончики в салоні автомобіля, оскільки вони можуть вибухнути.
Висока температура може призвести до зростання тиску всередині балончика. Якщо тиск стане занадто великим, місткість може луснути або навіть детонувати, створюючи небезпеку для тих, хто перебуває у транспортному засобі.
Так само небезпечними можуть бути та банки з газованими напоями, як-от лимонад або кола, особливо якщо вони лежать у спорядженні для пікніка.
Під дією спеки вуглекислий газ усередині розширюється, через що різко зростає тиск на стінки банки. У критичний момент це може призвести до розриву контейнера або навіть вибуху.
Ще одна річ, яку кожен водій, має при собі у тривалих поїздках — це мобільний телефон.
Висока температура може вплинути на акумулятор та процесорні чіпи всередині пристроїв.
Під загрозою також можуть опинитися й інші електронні пристрої, такі як:
ПК;
DVD-програвачі;
камери.
Ці речі слід зберігати в затіненому місці.
Серйозну небезпеку при можуть становити й вейпи. Адже електронні сигарети містять батарейки, як при високих температурах можуть розширюватися та протікати.
Через перегрів вейпи можуть вибухнути або спалахнути.
Крім того, одними з найнебезпечніших речей, які краще не залишати в авто, є ліки.
Наприклад, деякі препарати, зокрема антибіотики, потребують зберігання в холодильнику, а не в розпеченому салоні.
Навіть звичайні ліки, такі як Калпол чи Нурофен, втрачають властивості або псуються, якщо температура перевищує 25°C.
Раніше ТСН.ua повідомляв про те, які моделі вживаних авто є найпопулярнішими в Україні.