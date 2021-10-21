Водій Lamborghini переплутав педалі і заїхав на суперкарі в озеро

Водій Lamborghini переплутав педалі і заїхав на суперкарі в озеро

Автомобіль занурився приблизно на 5 метрів і його діставали протягом 3 годин.

В Австрії водій Lamborghini переплутав педалі газу та гальма, через що заїхав на своєму суперкарі в озеро.

Про це повідомляє сайт Carscoops з посиланням на місцеву поліцію.

31-річний водій та 40-річний пасажир зупинилися на стоянці біля озера Мондзе. Після того, як пасажир вийшов з автомобіля, водій спробував "повернути свій спортивний автомобіль" і "певно переплутав педалі". Через це він швидко прискорив рух заднім ходом і запустив машину приблизно на 15 метрів в озеро.

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Автомобіль швидко почав тонути, але водій зміг звільнитися і підплисти до берега. Пасажир зателефонував правоохоронцям і почав надавати водієві першу допомогу. Потім його доставили до лікарні з "травмами невизначеного ступеня".

Автомобіль був занурений у воду приблизно на 5 метрів. Його діставали протягом трьох годин і для цього задіяли п'ять водолазів та кран з евакуатора.

Поліція навіть пожартувала з цього випадку. У повідомленні у Twitter вони сказали, що хтось захотів стати наступником Деніела Крейга у ролі Джеймса Бонда, спробувавши "наслідувати легендарному Lotus Esprit" з фільму "Шпигун, який мене кохав". У фільмі автомобіль перетворився на підводний човен і допоміг Бонду у битві з Карлом Стромбергом.

Раніше повідомлялося, що у Британії зафільмували водія, який намагається врятувати віднесену у море машину.

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