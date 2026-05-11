Водії часто плутають цю розмітку: що приховує подвійна пунктирна лінія

У низці європейських країн останніми роками з’явилася незвична дорожня розмітка — подвійна пунктирна лінія посередині дороги. На перший погляд вона може збивати водіїв із пантелику, однак насправді така розмітка має важливе значення для безпеки руху.

Про це йдеться в матеріалі Blikk.

У більшості автошкіл водіям пояснюють базове правило: суцільну лінію перетинати не можна, а через пунктирну дозволено виконувати обгін — якщо це безпечно і не суперечить дорожній ситуації. Але що означає ситуація, коли по центру дороги нанесені одразу дві пунктирні лінії?

Німецьке видання CHIP звернуло увагу на цю розмітку та поцікавилося її значенням у фахівців ADAC — Німецького автомобільного клубу.

Обгін не заборонений, але є важливий нюанс

За словами експерта ADAC Александра Шнаарса, подвійна пунктирна лінія не означає автоматичної заборони обгону. Загальне правило залишається таким самим, як і для звичайної одинарної пунктирної лінії: якщо видимість достатня, а дорожні умови дозволяють безпечно виконати маневр, обгін дозволений.

Однак така розмітка має інше призначення. Вона часто використовується на ділянках, де дорога тимчасово розширюється до трьох смуг. Це дає можливість транспорту в одному напрямку безпечніше обганяти повільніші автомобілі.

Фактично подвійна пунктирна лінія попереджає водія про наближення до спеціальної ділянки руху, де потрібно бути особливо уважним.

Навіщо використовують таку розмітку

Так звана схема руху з двома смугами в одному напрямку дедалі частіше застосовується у Західній Європі. Її суть полягає в тому, що на окремих відрізках дороги один напрямок тимчасово отримує дві смуги, що дозволяє безпечніше обганяти повільний транспорт.

За даними досліджень, такі ділянки можуть суттєво зменшити кількість лобових зіткнень, особливо на завантажених заміських дорогах. Саме тому подвійна пунктирна лінія нанесена не випадково: вона має зробити зміну організації руху більш помітною для водіїв.

З такою розміткою українські водії можуть зіткнутися під час поїздок за кордон, зокрема в Німеччині, скандинавських країнах та інших державах Європи.

Коли перетинати лінію все ж заборонено

Водночас водіям потрібно бути уважними, адже подвійна пунктирна лінія може переходити у змішану розмітку. У такому разі з одного боку буде пунктирна лінія, а з іншого — суцільна.

Це означає, що з боку суцільної лінії обгін і перетин розмітки заборонені. Натомість із протилежного напрямку, де нанесено пунктир, маневр може бути дозволений за умови безпеки.

Такі рішення зазвичай застосовують на небезпечних ділянках дороги, зокрема на поворотах із поганою видимістю або там, де обгін безпечний лише для одного напрямку руху.

