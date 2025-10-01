Водії яких авто найчастіше порушують ПДР: неочікуваний антирекорд

Водій / © Pexels

Реклама

Німецький аналітики дослідили страхові дані за останні два роки, щоб з’ясувати, власники яких із 30 найпопулярніших марок автомобілів накопичують найбільше штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Антирейтинг очікувано очолили спортивні та швидкісні автомобілі, але справжній сюрприз чекав у першій десятці, куди потрапили й бренди, які традиційно асоціюються з безпечним сімейним водінням.

Про це повідомили у Verivox

Лідери порушень серед марок

Porsche: Водії цієї марки отримують на 65% більше штрафних балів, ніж середньостатистичний німецький водій. Це свідчить про часте перевищення швидкості та ігнорування знаків. Tesla: Посіла друге місце з результатом на 37% вище середнього. Chevrolet: Третє місце з показником на 29% вище середнього. Volvo: Найбільший сюрприз у рейтингу марок — цей бренд, відомий своєю безпекою, посів четверте місце з результатом на 24% вище середнього.

Найбільш злісні порушники серед моделей

Аналіз конкретних моделей показав ще більш разючі результати:

Реклама

Audi A5: Водії мають на 87% більше штрафних балів , ніж у середньому.

Audi A6: На другому місці з показником 81% вище норми.

Volvo XC60: Знову сюрприз: сімейний кросовер на третьому місці (73% вище норми), випередивши навіть моделі BMW 3, 4 та 5 серії.

До першої десятки порушників також потрапили Toyota Auris та Skoda Octavia, які часто використовуються як службові автомобілі.

Чому безпечні авто увійшли в топ порушників?

Керуючий директор Verivox Алекс Ціллер пояснив високий рейтинг деяких брендів не стільки безрозсудністю, скільки великими пробігами:

«Ті, хто проїжджає більше кілометрів, мають вищий ризик помилитися. Це пояснює високий рейтинг Volvo, яку часто купують торгові представники та люди, які подорожують на далекі відстані у справах».

Найбільш дисципліновані водії

На іншому полюсі знаходяться бренди, чиї водії рідко порушують правила:

Реклама

Найдисциплінованіші марки: Honda (на 28% нижче середнього), Kia (на 25% менше) та Suzuki (на 24% менше).

Найдисциплінованіші моделі: Mazda CX-5 (на 47% менше балів), Mitsubishi Space Star (39%) та Honda Jazz (36%).

Нагадаємо, звичка вішати на кільце ключів від автомобіля важкі брелоки, сувеніри чи інші дрібниці може призвести до дорогого ремонту. Інженери попереджають: зайва вага ключів здатна швидко зруйнувати замок запалювання.

Багато українських водіїв, прогріваючи двигун свого автомобіля в холодну пору, не підозрюють, що в цей момент вони зобов’язані дотримуватися усіх Правил дорожнього руху (ПДР).

У кожного водія є спокуса заклеїти дрібний скол на лобовому склі суперклеєм, але ця «швидка економія» — фатальна помилка, яка гарантує вам дорогий ремонт. Секрет криється у складній будові триплексу і повній несумісності клею з вібраціями авто.