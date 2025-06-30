Водії тепер можуть замінити техпаспорт у "Дії": як це зробити

Водії тепер можуть замінити техпаспорт у "Дії" / © Pexels

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Відтепер українські водії можуть зручно та швидко замінити техпаспорт на свій автомобіль просто в застосунку «Дія». Ця послуга стане у пригоді, якщо ви втратили або пошкодили документ, змінили номерні знаки чи ваші персональні дані.

Про це повідомляє МВС України.

Як скористатися новою послугою

Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена:

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Виберіть сервіс: У «Дії» оберіть відповідну послугу та вкажіть причину заміни техпаспорта. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки.

Оберіть тип документа та доставлення: Визначте, який тип техпаспорта вам потрібен, і виберіть зручний спосіб його доставлення.

Підтвердіть дані та оплатіть: Перевірте свої контактні дані, підтвердіть або оновіть їх, після чого підпишіть та оплатіть заяву. У вас буде 24 години на оплату.

Щоб скористатися заміною техпаспорта через «Дію», ви маєте відповідати таким критеріям:

Бути старше 18 років.

Мати податковий номер.

Мати біометричний документ, що відображається у застосунку «Дія».

Бути власником транспортного засобу.

Техпаспорт на ваше авто вже має відображатися у застосунку «Дія».

Якщо ви змінюєте технічні характеристики вашого автомобіля (наприклад, об’єм двигуна або тип пального), вам однаково потрібно звертатися до сервісного центру МВС.

Нагадаємо, за результатами нового дослідження щодо якостей нових автомобілів, у якому взяли участь реальні автовласники, виявилося, що топовою маркою року стала машина Lexus, яка торік посідала друге місце серед преміальних брендів. А найгірші показники за якістю нових машин 2025-го зафіксовано у Audi, Volvo, Infiniti, Volkswagen і Mazda.