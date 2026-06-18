Водії не розуміють цей знак: що насправді означають дві стрілки на дорозі (фото)

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Під час поїздок дорогами Китаю іноземні водії нерідко стикаються з дорожнім знаком, значення якого для багатьох залишається незрозумілим. Через незвичний вигляд покажчик часто викликає плутанину серед туристів та автомобілістів, які звикли до європейських правил дорожнього руху.

Про це йдеться на Moto.

Йдеться про круглий знак із червоною облямівкою, всередині якого зображені дві стрілки. Попри простий дизайн, він сигналізує про важливе обмеження: багатоколісним моторним транспортним засобам заборонено здійснювати обгін на цій ділянці дороги.

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Круглий знак із червоною облямівкою, всередині якого зображені дві стрілки - що це означає

Фахівці зазначають, що така заборона спрямована на підвищення безпеки руху, адже обгін є одним із найбільш ризикованих маневрів. Водночас у Китаї водії не завжди суворо дотримуються цього правила, через що на дорогах можуть виникати небезпечні ситуації.

Вимоги до водійського посвідчення

Ще однією особливістю для іноземців є вимоги до водійських документів. Китай не визнає міжнародні посвідчення водія для керування автомобілем на своїй території. Тому туристам, які планують орендувати авто, необхідно пройти спеціальну процедуру та скласти тест на знання місцевих правил дорожнього руху.

Після успішного проходження іспиту іноземним громадянам видають тимчасове китайське посвідчення водія, яке дозволяє легально користуватися автомобілем у країні. Оформити необхідні документи можна в спеціалізованих центрах, які часто працюють у великих міжнародних аеропортах.

Нагадаємо, є два дорожні знаки, які водії часто плутають. Експерти пояснили нюанси. Йдеться про знаки A-8 і C-12 — вони мають різне значення.

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