Водії відкрили "секретну" функцію в авто, яка може врятувати: як вона працює

Авто / © pixabay.com

У Мережі водії активно обговорюють маловідому деталь в авто у дзеркалах заднього виду, яка може значно покращити безпеку водіння вночі.

Про це пише Mirror.

Антибліковий режим: як працює «секретний» важіль

Відео користувачки @chequanxiaoqiao, яке набрало сотні тисяч переглядів, нагадало водіям про призначення маленького перемикача під дзеркалом заднього виду. Ця функція призначена для нейтралізації сліпучого світла фар автомобілів, що рухаються позаду.

Принцип роботи пристрою полягає в тому, що натискання або перемикання важеля змінює кут відбиття дзеркала, завдяки чому яскраві відблиски затемнюються, а видимість об’єктів на дорозі зберігається.

Така функція стала відкриттям для багатьох водіїв, які зізналися, що раніше не знали про її існування. Зокрема, працівники таксі, які працюють цілодобово, зауважили, що використання антиблікового режиму суттєво полегшує нічні поїздки та кардинально змінює умови їхньої роботи.

Нагадаємо, українським водіям готують приємне оновлення у правилах взаємодії з поліцією та виконавчою службою. Жорсткі рамки для оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР) планують суттєво розширити.