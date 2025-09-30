За цю помилку під час прогріву авто водій може отримати штраф: українці часто цього не знають

Авто / © pixabay.com

Багато українських водіїв, прогріваючи двигун свого автомобіля в холодну пору, не підозрюють, що в цей момент вони зобов’язані дотримуватись усіх Правил дорожнього руху (ПДР).

Про це пише SUV News.

Експерти та патрульна поліція нагадують, що як тільки мотор працює, автомобіль вважається експлуатованим. Це означає, що водій повинен бути пристебнутий паском безпеки, навіть якщо машина стоїть на місці (наприклад, у дворі будинку, на парковці або біля магазину).

«Пасок безпеки — не лише під час руху. Якщо авто заведене, правила діють у повному обсязі,» — пояснює інспектор патрульної поліції Києва.

За це порушення поліцейський має право скласти протокол і виписати штраф у розмірі 510 гривень. У соціальних мережах уже є історії автовласників, які отримували такі штрафи під час простою.

Як уникнути штрафу та оскаржити його

Найпростіший спосіб уникнути проблем — це елементарно пристебнути пасок безпеки перед тим, як заводити двигун. Цей крок не займає часу, але зберігає гроші.

Юристи також нагадують, що будь-яке покарання повинно ґрунтуватися на доказах.

Поліцейський, який виписує штраф, повинен мати підтвердження порушення, наприклад, відеозапис із бодікамери.

Якщо доказів відсутність паска немає, адвокати запевняють, що водій може оскаржити постанову в суді, оскільки закон у такому випадку буде на його боці.

Проте, щоб не витрачати час і нерви на судові суперечки, досвідчені автовласники радять просто пристебнутися перед тим, як чекати в заведеній машині.

