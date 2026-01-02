Водіїв штрафуватимуть за неочищений сніг на авто: які суми і де саме

Авто / © УНІАН

Реклама

Влада штату Нью-Джерсі офіційно попередила водіїв про сувору відповідальність за виїзд на дороги на засніжених або обледенілих автомобілях. Порушникам загрожують штрафи до 1500 доларів, оскільки залишки льоду на кузові вважаються смертельно небезпечними для інших учасників руху.

Про це повідомляє Carscoops.

Правила та штрафи: скільки коштує «лінь»

Згідно із законодавством штату, водій зобов’язаний очистити не лише лобове скло, а й дах, капот, багажник та всі вікна. Ігнорування цього правила тягне за собою фінансові санкції:

Реклама

$25–$75 — за сам факт виїзду на засніженій машині (навіть якщо нічого не сталося).

До $1000 — якщо сніг або лід, що злетів з авто, спричинив аварію чи пошкодив інше майно.

До $1500 — штраф для водіїв комерційного транспорту (вантажівок та автобусів).

Причина таких жорстких заходів — безпека. На швидкості шматки замерзлого снігу перетворюються на «снаряди», що здатні розбити скло зустрічних авто або травмувати пішоходів. Крім того, сніг, що сповзає з даху на лобове скло під час гальмування, може миттєво засліпити водія, провокуючи ДТП.

Трагічна історія «Закону Істмена»

Як зазначає видання, ця норма — не просто бюрократична вимога, вона має трагічне підґрунтя. 1996 року американець Майкл Істмен загинув після того, як величезна льодова брила злетіла з вантажівки та пробила скло його автомобіля. Його дружина витратила роки на лобіювання закону, аби прибирання снігу стало так само обов’язковим, як і використання пасків безпеки. Сьогодні чиновники нагадують: кілька хвилин роботи щіткою можуть врятувати чиєсь життя та зберегти ваші кошти.

Нагадаємо, зимова автомобільна гума має свій термін придатності, після якого вона втрачає еластичність і стає небезпечною. Покришки дубіють уже через п’ять років, а старий каркас становить загрозу.

До слова, автоексперти радять українським водіям під час вибору зимових шин орієнтуватися на рекомендації виробника авто, вказані на кришці паливного бака, та обов’язково перевіряти наявність піктограми «сніжинка на тлі гори».