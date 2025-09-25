Водійка застрягла на дорозі на 15 хвилин через незвичне правило: про що йдеться

Авто / © pixabay.com

Реклама

Щоб уникнути неприємностей та гарантувати безпеку під час водіння за кордоном, необхідно заздалегідь ознайомитися з усіма місцевими правилами дорожнього руху. Дотримання цих, навіть дивних на перший погляд, норм є ключовим пріоритетом.

Про це пише Еxpress.

Туристи їдуть до Греції заради білих пляжів, неймовірних пейзажів і смачної їжі, але точно не заради її дорожнього руху. Мандрівники, які приїжджають на острів Корфу на своїх авто, часто опиняються у справжній пастці через одне дивне місцеве правило. Як розповіла туристка Анджелі, цей грецький курорт випробував її на «дорожню агресію». Вона застрягла на світлофорі, і її очікування розтягнулося на більше ніж десять хвилин.

Реклама

Придивившись, Анджелі помітила дорожній знак, який прояснив ситуацію: на деяких маршрутах Корфу світло на світлофорі змінюється лише кожні сім з половиною хвилин. Це означає, що якщо ви пропустили свій «зелений» цикл, готуйтеся стояти на одному перехресті 15 хвилин або довше.

Для іноземних водіїв, це правило здається надзвичайно дратівливим і нелогічним. Однак, незвичний таймінг виконує важливу функцію: вузькі грецькі дороги, особливо на Корфу, створюють проблеми для великого транспорту, як-от автобуси. Тому такі довгі цикли світлофора необхідні для ефективного та безпечного регулювання потоку.

Попри роздратування, ці суворі обмеження допомагають уникнути хаосу на складних ділянках, гарантуючи, що навіть великі транспортні засоби зможуть безпечно роз’їхатися.

Нагадаємо, зупинка патрульними не завжди завершується штрафом. Часто все вирішує поведінка водія та його слова. Інспектори кажуть: багато хто сам себе підставляє, навіть не розуміючи цього.

Реклама

В Україні керування автомобілем без посвідчення тягне за собою штрафи. За перше порушення — 3400 гривень, за повторне — 40 800. Якщо документ оформлений, але його немає з собою, стягнення становить 425 гривень. Та все ж таки є кілька випадків, коли сідати за кермо можна й без прав.