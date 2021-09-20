Volkswagen Golf з тисячею кінських сил: майстер модифікував свій хетчбек заради гонок

Чоловіка на допрацювання авто надихнув програш у драг-рейсі.

Південноафриканець Жак Де Бір модифікував свій Volkswagen Golf R32, і тепер він має 1000 кінських сил.

Про це повідомляється на YouTube-каналі Cars.co.za.

Допрацювати свій автомобіль майстер захотів після програшу у драг-рейсі Volkswagen Golf GTI. Це сталося у 2009 році, коли чоловік тільки купив авто.

Після цього він вирішив модифікувати його, встановивши турбонаддув у 3,2-літровий двигун VR6. На розробку та роботу з агрегатом у Жака пішло декілька років.

Тепер гонщик регулярно перемагає Nissan GTR, Porsche 911 Turbos та BMW M3s у драг-рейсах. Його Golf R32 проїжджає чверть милі (402 метри) за 9 секунд, що дуже швидко для хетчбека.

Модель Golf R32 стала останньою, в яку VW встановила VR6. Автомобіль випускався з 2005 по 2008 рік в обмежених кількостях. Проте навіть найкраща його версія була трохи швидшою за більш доступний GTI.

Причиною цього була велика вага двигуна. 3,2-літровий агрегат видав 247 кінських сил і 320 Ньютон-метрів крутного моменту, які передавалися через 6-ступеневу трансмісію з подвійним зчепленням на всі колеса.

Раніше повідомлялося, що майстерня представила пікап Ford із динамікою суперкара.

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