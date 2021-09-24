Volkswagen розпочав продаж компактного та водночас дешевого кросовера

Поки ця модель пропонується лише на одному ринку.

Компанія Volkswagen в Індії розпочала продаж компактного кросовера Taigun .

Про це повідомляє India.

Volkswagen Taigun побудували на платформі MQB AO IN, якою користується Skoda Kushaq. Виробнича версія дуже схожа на прототип. Проте Volkswagen вирішив відмовитись від тонких світлодіодних фар і замість цього обрав великі прямокутні, які оснащені світлодіодними ліхтарями.

Довжина кросовера становить 4 221 мм, ширина – 1 760 мм, висота – 1 612 мм, колісна база – 2 651 мм. Дорожній просвіт – 180 мм. "У базі" авто має світлодіодні денні ходові вогні, 16-дюймові колеса, систему мультимедіа з 7-дюймовим сенсорним екраном, кондиціонер, пару подушок безпеки, ESC і задній парктронік.

Під капотом Volkswagen Taigun буде встановлюватися 1,0-літровий бензиновий турбомотор з віддачею 115 к.с. в поєднанні з 6МКПП або класичним 6-ступінчастим “автоматом”. Також для моделі доступний двигун об’ємом 1,5 літра на 150 к.с. в парі з “роботом” DSG7. Привід – передній.

Наразі Volkswagen Taigun буде доступний для ринку Індії, а його вартість становитиме близько 1 мільйона індійських рупій, це трохи більше 14 тисяч доларів за актуальним курсом. Згодом ця модель пропонуватиметься й на інших ринках.

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