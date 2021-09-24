Volkswagen розпочав продаж компактного та водночас дешевого кросовера

Поки ця модель пропонується лише на одному ринку.
Компанія Volkswagen в Індії розпочала продаж компактного кросовера Taigun.
Про це повідомляє India.
Volkswagen Taigun побудували на платформі MQB AO IN, якою користується Skoda Kushaq. Виробнича версія дуже схожа на прототип. Проте Volkswagen вирішив відмовитись від тонких світлодіодних фар і замість цього обрав великі прямокутні, які оснащені світлодіодними ліхтарями.
Довжина кросовера становить 4 221 мм, ширина – 1 760 мм, висота – 1 612 мм, колісна база – 2 651 мм. Дорожній просвіт – 180 мм. "У базі" авто має світлодіодні денні ходові вогні, 16-дюймові колеса, систему мультимедіа з 7-дюймовим сенсорним екраном, кондиціонер, пару подушок безпеки, ESC і задній парктронік.
Під капотом Volkswagen Taigun буде встановлюватися 1,0-літровий бензиновий турбомотор з віддачею 115 к.с. в поєднанні з 6МКПП або класичним 6-ступінчастим “автоматом”. Також для моделі доступний двигун об’ємом 1,5 літра на 150 к.с. в парі з “роботом” DSG7. Привід – передній.
Наразі Volkswagen Taigun буде доступний для ринку Індії, а його вартість становитиме близько 1 мільйона індійських рупій, це трохи більше 14 тисяч доларів за актуальним курсом. Згодом ця модель пропонуватиметься й на інших ринках.