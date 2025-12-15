- Дата публікації
Volkswagen тестує електромобіль без керма та педалей – як виглядає унікальне авто
Компанія Volkswagen розпочала випробування прототипу електромобіля Gen.Urban без керма й педалей. Авто рухається автономно та використовується для дослідження поведінки систем і пасажирів.
Німецький автовиробник Volkswagen розпочав випробування експериментального електромобіля Gen.Urban, який повністю позбавлений традиційних органів керування — керма та педалей. Тестування проходить на спеціальному треку у Вольфсбурзі, де автомобіль рухається виключно завдяки автономній системі, що використовує камери та сенсори.
Про це повідомляє Carscoops.
Прототип не призначений для серійного виробництва. Його створили в межах дослідницького проєкту, мета якого — вивчити роботу безпілотних технологій у міських умовах та реакцію пасажирів на поїздки без водія. Попри повну автономність, на передньому сидінні перебуває інженер безпеки з джойстиком, який може втрутитися у разі потреби.
Зовні Gen.Urban має схожість із моделлю Volkswagen ID.3, однак вирізняється більш стриманим і мінімалістичним дизайном. Автомобіль отримав приховані дверні ручки, обтічні форми та дах, оснащений лідарами й камерами для навігації автономної системи.
У Volkswagen зазначають, що проєкт дозволяє не лише тестувати технології безпілотного керування, а й оцінювати поведінку пасажирів у салоні автомобіля без водія. Це розглядають як один з етапів підготовки до майбутніх міських транспортних рішень на базі автономних авто.
