Volkswagen зніме з виробництва популярний хетчбек

Він сходить з конвеєра останні 18 років.

Компанія Volkswagen ухвалила рішення припинити в Бразилії виробництво знаменитого хетчбека - Fox .

Про це повідомляє Quatro Rodas.

Зазначимо, що цей автомобіль сходить з конвеєра на цьому ринку протягом останніх 18 років. Випуск хетчбека, який "народився" з місією замінити Volkswagen Golf, був офіційно припинений німецьким автовиробником. Таким чином, модель Fox поступається місцем на конвеєрі кросоверу T-Cross.

В офіційному повідомленні автовиробник підкреслює, що модель Fox, випущена в 2003 році, стала успішним варіантом для Volkswagen Brasil. Розроблений тут хетчбек був випущений в кількості понад 1,8 мільйона одиниць на заводі в Сан-Жозе-дус-Піньяс. З цього обсягу приблизно 1,3 мільйона було продано на бразильському ринку і близько півмільйона одиниць було експортовано в різні країни світу.

За заявою бренду, Fox був розроблений на основі концепції Designed Around the Passenger (спроєктований навколо пасажира). Особливістю, яка вражала, було більш високе положення водія, хороше використання внутрішнього простору за рахунок рішення зсувних задніх сидінь. Це також призвело до появи CrossFox, авантюрної версії і фургонів SpaceFox і SpaceCross.

Volkswagen Fox – суто міське авто. Незважаючи на те, що своїми розмірами автомобіль відповідає сегменту B, завдяки низькій вартості Volkswagen позиціонує Fox в сегменті А. Модель оснащувалася бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 56 до 103 кінських сил.

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