Втрата посвідчення водія: у МВС пояснили, що робити

Відновлення втраченого або викраденого посвідчення водія стало ще зручнішим завдяки можливості подати заявку онлайн через електронний кабінет водія або «Дію».

Про це повідомляє «24 Канал» з посиланням на МВС.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що, згідно з постановою Кабінету міністрів № 340, якщо людина втратила посвідчення водія, то здійснюється відновлення документа, а не його повторне отримання. Це означає, що особа не проходить заново процедуру підготовки водіїв і не складає іспити.

Коли людина звернеться до сервісного центру МВС адміністратори перевірять її водійську інформацію в Єдиному державному реєстрі МВС. Якщо дані підтверджуються, оформлюється нове посвідчення водія зі збереженням усіх відкритих категорій, які були зазначені в попередньому документі.

Водночас після відновлення посвідчення водія змінюють строк його дії: новий документ видають терміном на 30 років від дати оформлення.

Проте в українському законодавстві є ситуації, коли потрібно обов’язково скласти іспити, щоб відновити водійське посвідчення у разі його втрати.

Зокрема, це стається, якщо людину позбавили права керувати транспортними засобами. Тоді посвідчення водія повертають після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

Як можна відновити посвідчення водія після втрати

Відновити посвідчення водія у разі втрати можна двома способами.

Офлайн — у сервісному центрі МВС:

звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС

подати необхідні документи

зробити фото на місці

отримати нове посвідчення водія

Онлайн — через електронні сервіси:

авторизуватися в Кабінеті водія або через застосунок «Дія»

подати заявку на відновлення посвідчення

обрати спосіб отримання (у сервісному центрі МВС або з доставленням)

Нагадаємо, українські водії, які мають тимчасові посвідчення, мають знати правила оновлення документів у мирний та воєнний час, адже вони відрізняються.