Ви робите це неправильно: як запобігти запотіванню скла в авто взимку

Як запобігти запотіванню скла в авто взимку

Холодні ранки змушують багатьох водіїв починати день із розморожування автомобілів. Проте часто це завдання здається складним і затягує ранкові поїздки на роботу.

Про це пише видання Express.

Експерти радять виділяти близько 10 хвилин на ретельне очищення лобового скла, адже важливо прибрати лід і конденсат з усіх стекол, перш ніж рушати. Для цього можна використовувати скребок, розморожувач та систему опалення автомобіля, адже навіть після очищення зовнішнього льоду всередині салону може залишатися запотівання.

1. Використовуйте обігрівач правильно

Увімкніть обігрівач на холодний режим і поступово підвищуйте температуру. Направте потік повітря на лобове скло та бокові вікна. Тепле повітря висушує скло, запобігаючи утворенню конденсату.

2. Кондиціонер допомагає висушити салон

Якщо у вашому авто є кондиціонер, увімкніть його разом із обігрівачем. Гаряче повітря трохи підсушує скло, але без кондиціонера повітря охолоне і конденсат може знову з’явитися. Кондиціонер підтримує салон сухим і запобігає повторному запотіванню.

3. Вікна замість кондиціонера

Якщо кондиціонера немає, трохи опустіть вікна. Холодне сухе повітря зовні зменшує кількість водяної пари всередині автомобіля і допомагає уникнути запотівання.

4. Система клімат-контролю

У сучасних авто з клімат-контролем часто є автоматичний режим запобігання запотіванню лобового скла. Він самостійно налаштовує вентиляцію, температуру і потік повітря для швидкого та ефективного видалення конденсату.

Після того як скло очищене, поступово прогрівайте салон до комфортної температури і починайте рух. Правильне поєднання обігрівача, кондиціонера і вентиляції значно скоротить час на розморожування та зробить ранкову поїздку безпечнішою.

