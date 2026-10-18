Винятки з правил: хто в Європі має право їздити в авто без паска безпеки

Пасок безпеки / © УНІАН

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Європейські закони зобов’язують учасників дорожнього руху в автомобілі використовувати паски безпеки, хоча для деяких водіїв і пасажирів є законні винятки. Нехтування цими вимогами або використання заглушок у нових машинах не просто тягне за собою штрафи, а й ризикує вивести з ладу системи безпеки в момент аварії.

Про це пише «24 Канал».

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Навіть найкоротша дорога до сусіднього магазину без паска безпеки може закінчитися трагедією. Чимало кермувальників легковажно ставляться до Правил дорожнього руху на знайомих вулицях і забувають, що під час різкого гальмування непристебнута людина за інерцією вилітає в кермо чи лобове скло.

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Пасажири, які сидять позаду, також часто помиляються, вважаючи задні сидіння повністю безпечними. У разі удару, непристебнутий пасажир ззаду травмується сам і завдасть важких ушкоджень тим, хто сидить попереду.

Деякі водії намагаються обдурити систему дратівливого сигналу за допомогою спеціальних заглушок у замку. Однак сучасні автомобілі реагують не лише на замки, а й на датчики натягувача. Використання обхідних пристроїв часто провокує збій у системі або блокує правильне спрацьовування подушок безпеки.

Хто має право їздити без паска безпеки

Кожна країна Європи має власні нюанси щодо винятків для учасників дорожнього руху. Зазвичай їздити непристебнутими дозволено поліцейським і рятувальникам під час виконання завдань, а також інструкторам автошкіл під час навчальної їзди.

У багатьох державах ЄС не пристібатися можуть і таксисти з пасажирами в межах міста або люди зі зростом до 150 сантиметрів. Окреме право надається за медичними показаннями, але для цього водій чи пасажир повинен обов’язково мати офіційну довідку від лікаря.

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