Виробник пилососів скопіював Rolls-Royce Cullinan: ось який вигляд він має

Rolls-Royce Cullinan

Виробник побутової техніки з Китаю Dreame оголосив про плани випускати автомобілі від 2027 року і Starry Automotive — уже друга його модель.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Starry Automotive дуже нагадує кросовер Rolls-Royce Cullinan. У нього схожий двооб’ємний силует із високим капотом, широка хромована решітка радіатора та продовгуваті фари. Задні двері відкриваються проти руху.

Rolls-Royce Cullinan Фото: CarNewsChina

Китайський кросовер Starry Automotive сягає понад 5 завдовжки, а його колісна база складає 3,7 м. У салоні встановлені чотири шкіряних крісла з електроприводом, розділені по центру високою консоллю.

