- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Виробник пилососів скопіював Rolls-Royce Cullinan: ось який вигляд він має
Дизайн моделі майже копіює Rolls-Royce Cullinan, але в Dreame цього не соромляться.
Виробник побутової техніки з Китаю Dreame оголосив про плани випускати автомобілі від 2027 року і Starry Automotive — уже друга його модель.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Starry Automotive дуже нагадує кросовер Rolls-Royce Cullinan. У нього схожий двооб’ємний силует із високим капотом, широка хромована решітка радіатора та продовгуваті фари. Задні двері відкриваються проти руху.
Китайський кросовер Starry Automotive сягає понад 5 завдовжки, а його колісна база складає 3,7 м. У салоні встановлені чотири шкіряних крісла з електроприводом, розділені по центру високою консоллю.
Раніше експерти назвали автомобілі, які здатні залишатися надійними десятиліттями. Більше про це читайте у новині.