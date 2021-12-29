Вживані автомобілі в США стали кращою інвестицією, ніж біткоїн: аналітики назвали причини

Лише за останні чотири місяці ціни на машини з пробігом зросли на 20%.

У США продовжують істотно дорожчати вживані автомобілі.

Про це в інтерв'ю CNBC заявив президент компанії з дослідження ринку Джим Б'янко.

"Ринок уживаних автомобілів постійно зростає, ціни зростають, на радість продавців, тоді як ті, кому доводиться купувати, явно незадоволені. Причини добре відомі - відсутність електронних компонентів призвела до скорочення виробництва нових автомобілів, що ускладнює їхню покупку", - сказав Б'янко.

Інвестиційний експерт зазначає, що лише за останні чотири місяці ціни на старі автомобілі зросли на 20%. Це зростання вище, ніж у індексу S&P, але також вище, ніж у біткойна. Б'янко наголосив також на тому, що найкраще вкладення на 2021 рік - це машина, нехай навіть вона не їздить, а стоїть у гаражі.

Аналітик додав, що біткойн, найвідоміша криптовалюта, продовжує фіксувати злети та падіння, піднявшись від 29 до 43 тисяч доларів за останні шість місяців. Однак у разі старих автомобілів зростання відбулося не через спекуляції на фондовому ринку, а через реальну потребу ринку.

Дані Kelley Blue Book ринку США показують, що середня ціна на новий автомобіль у листопаді становила 46 320 доларів, а ціна уживаного автомобіля – 27 569 доларів, що на 27% більше, ніж за той же період минулого року.

"Те, що відбувається, має характеристики міхура, який лусне. Уживані автомобілі мають бути амортизованими активами. Отже, ця тенденція має закінчитися в якийсь момент, але до цього може статися ще серйозніше зростання, якщо криза чіпів не буде вирішена", - прогнозує Б'янко.

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