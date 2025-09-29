Вживані авто з максимальним шансом на перепродаж: які моделі зберігають ціну

Авто / © Pixabay

Багато нових автомобілів значно втрачають у вартості вже в перші роки експлуатації. Це створює ідеальну можливість для покупців на вторинному ринку суттєво заощадити. Експерти визначили моделі, які після початкового падіння ціни стабільно тримають свою вартість.

Про це повідомляє «Автотема».

Зокрема, Toyota Camry і деякі моделі Mazda (наприклад, «трійка») різко дешевшають протягом перших п’яти років, але потім їхня ціна фіксується. Це дозволяє купити авто зі значною знижкою та зберегти його високу залишкову вартість. Американський автомеханік Джон Лін радить шукати Honda Civic 2018 року з пробігом близько 60 тисяч кілометрів.

Топ-9 автомобілів з пробігом для максимальної економії

Експерти рекомендують звертати увагу на такі моделі, які забезпечують найбільшу вигоду порівняно з ціною нового авто:

Hyundai Elantra: після 6 років експлуатації економія може перевищити 50% від ціни нового ($22 125).

Mazda 3: модель 2018–2019 р.в. можна купити наполовину дешевше , ніж нову ($23 950).

Toyota Camry: 6-річний седан стане на 40% дешевше нового ($28 700).

Honda Accord: 6-річна модель дозволить заощадити 40% від ціни нового авто ($28 295).

Chevrolet Silverado 1500: новий коштує від $37 000, а модель 2018 року можна знайти навіть за $20 000 .

Honda Civic: нова коштує від $24 250, а модель 2018 року — від $14 415 .

Toyota RAV4: модель 2018 року дешевшає на 25% від ціни нового авто ($29 250).

Subaru Outback: автомобіль 2018 року також можна придбати зі знижкою 25% від ціни нового ($29 010).

Toyota Tacoma: навіть старіші моделі тримають високу ціну — вживану можна знайти від $22 500 (нова — від $31 590).

Купівля цих вживаних моделей дозволяє уникнути найстрімкішого падіння ціни нового автомобіля, зберігаючи водночас високу надійність і хороші шанси на вигідний перепродаж у майбутньому.

