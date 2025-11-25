- Дата публікації
Вживані електромобілі стануть найвигіднішим придбанням 2026 року — аналітики
2026 року вживані електромобілі стануть найвигіднішим вибором для покупців: на ринок вийде хвиля 2–3-річних лізингових EV із гарантіями, мінімальним пробігом і нижчою ціною.
Ринок уживаних електромобілів стане ключовим драйвером продажів 2026 року. Тенденція безпосередньо стосуватиметься й України, де понад 85% електрокарів — імпортовані вживані.
Це прогнозують аналітики центру Recurrent Auto.
Чому попит зміститься у бік вживаних електромобілів
2026 року очікується період високої цінової чутливості:
зростання мит на нові авто,
здорожчання логістики,
обережність покупців через економічні фактори.
У кризові періоди продажі нових авто традиційно падають, водночас вторинний ринок залишається стабільним. У сегменті EV ця різниця буде особливо помітною.
Майже нові, з гарантією і мінімальним пробігом
На вторинному ринку переважатимуть електромобілі 2023–2025 років випуску, які мають:
7–8 років гарантії на батарею,
сучасні технології — ADAS, OTA-оновлення, мобільні сервіси,
мінімальний пробіг і повільне зношення конструктивних елементів.
Згідно з оцінками Recurrent Auto, обслуговування EV коштує на 40–50% дешевше, ніж авто з ДВЗ.
Головний фактор — “хвиля” лізингових повернень
2026 року США та Європа повернуть на ринок до 500 тисяч лізингових електромобілів, які:
мають 2–3 роки,
перебувають у чудовому технічному стані,
зберігають чинні гарантії.
Ці автомобілі масово з’являться на аукціонах і з певною затримкою потраплять до України.
Темп розвитку нових EV сповільнюється
Якщо раніше нові моделі EV давали різкий технологічний стрибок, то у 2025–2026 роках різниця між новими та 2-річними електромобілями вже невелика. Водночас різниця в ціні становитиме 30–50%, що робить вживані авто значно вигіднішими.
Український контекст
Оскільки Україна традиційно орієнтується на ринок вживаних авто:
2026 року пропозиція сучасних EV значно зросте,
з’явиться більше контрактних батарей і сервісних можливостей,
електромобілі знову стануть економічно найвигіднішими на тлі повернення ПДВ на імпорт нових авто.
Покупці зможуть придбати електромобілі з запасом ходу 350–500 км за ціною нової бензинової моделі бюджетного класу.
Як обирати вживаний електромобіль 2026 року
перевіряти стан батареї (SOH);
дивитися історію заряджань (перевага — домашня AC);
уточнювати перенесення гарантії;
оцінювати доступність профільного сервісу.
Висновок
2026 рік стане періодом, коли вживані електромобілі об’єктивно вигідніші за нові за співвідношенням ціни та можливостей. Для українського ринку це шанс отримати великий вибір доступних і сучасних EV саме в момент, коли імпорт нових авто здорожчає.
