Авто
105
2 хв

Вживані електромобілі стануть найвигіднішим придбанням 2026 року — аналітики

2026 року вживані електромобілі стануть найвигіднішим вибором для покупців: на ринок вийде хвиля 2–3-річних лізингових EV із гарантіями, мінімальним пробігом і нижчою ціною.

Кирило Шостак
Електромобілі

Електромобілі / © Pexels

Ринок уживаних електромобілів стане ключовим драйвером продажів 2026 року. Тенденція безпосередньо стосуватиметься й України, де понад 85% електрокарів — імпортовані вживані.

Це прогнозують аналітики центру Recurrent Auto.

Чому попит зміститься у бік вживаних електромобілів

2026 року очікується період високої цінової чутливості:

  • зростання мит на нові авто,

  • здорожчання логістики,

  • обережність покупців через економічні фактори.

У кризові періоди продажі нових авто традиційно падають, водночас вторинний ринок залишається стабільним. У сегменті EV ця різниця буде особливо помітною.

Майже нові, з гарантією і мінімальним пробігом

На вторинному ринку переважатимуть електромобілі 2023–2025 років випуску, які мають:

  • 7–8 років гарантії на батарею,

  • сучасні технології — ADAS, OTA-оновлення, мобільні сервіси,

  • мінімальний пробіг і повільне зношення конструктивних елементів.

Згідно з оцінками Recurrent Auto, обслуговування EV коштує на 40–50% дешевше, ніж авто з ДВЗ.

Головний фактор — “хвиля” лізингових повернень

2026 року США та Європа повернуть на ринок до 500 тисяч лізингових електромобілів, які:

  • мають 2–3 роки,

  • перебувають у чудовому технічному стані,

  • зберігають чинні гарантії.

Ці автомобілі масово з’являться на аукціонах і з певною затримкою потраплять до України.

Темп розвитку нових EV сповільнюється

Якщо раніше нові моделі EV давали різкий технологічний стрибок, то у 2025–2026 роках різниця між новими та 2-річними електромобілями вже невелика. Водночас різниця в ціні становитиме 30–50%, що робить вживані авто значно вигіднішими.

Український контекст

Оскільки Україна традиційно орієнтується на ринок вживаних авто:

  • 2026 року пропозиція сучасних EV значно зросте,

  • з’явиться більше контрактних батарей і сервісних можливостей,

  • електромобілі знову стануть економічно найвигіднішими на тлі повернення ПДВ на імпорт нових авто.

Покупці зможуть придбати електромобілі з запасом ходу 350–500 км за ціною нової бензинової моделі бюджетного класу.

Як обирати вживаний електромобіль 2026 року

  • перевіряти стан батареї (SOH);

  • дивитися історію заряджань (перевага — домашня AC);

  • уточнювати перенесення гарантії;

  • оцінювати доступність профільного сервісу.

Висновок

2026 рік стане періодом, коли вживані електромобілі об’єктивно вигідніші за нові за співвідношенням ціни та можливостей. Для українського ринку це шанс отримати великий вибір доступних і сучасних EV саме в момент, коли імпорт нових авто здорожчає.

Раніше ми розповідали, що під час війни в Україні авто здорожчали вдвічі. Дізнайтеся, що відбувається на ринку під час війни.

