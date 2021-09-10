Якими автомобілями володіє Кріс Гемсворт з "Месників"

Актор полюбляє розкішні позашляховики, які швидкі та безпечні.

Кріс Гемсворт став відомим на весь світ завдяки ролі Тора у численних фільмах Marvel. Звичайно, така слава принесла йому ціле багатство і зараз він один з найбільш високооплачуваних акторів світу.

З успіхом приходить розкішний спосіб життя. Гемсворт має шикарне житло і автомобілі. Останні в його колекції – вишукані і дорогі, тому сайт HotCars зібрав підбірку машин, які є в актора.

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Audi Q7

Audi Q7 виходить з 2005 року і з кожним поколінням тільки покращувався. Чудові технологічна "начинка" та динамічні характеристики роблять його одним із найкращих у сегменті розкішних позашляховиків.

Остання модель дуже гарна на вигляд і миттєво впізнавана завдяки своїй передній панелі з найновішими матричними світлодіодними фарами, сміливою решіткою радіатора та бампером. Задня частина позашляховика також вражає. Вона має матричні світлодіодні ліхтарі та хромовану панель, яка проходить вздовж ширини позашляховика.

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Q7 має чудову конфігурацію шасі та чудову продуктивність. У автомобіля є значна різноманітність силових агрегатів: чотирициліндровий двигун потужністю 248 к.с. та агрегат V6 з турбонаддувом потужністю 335 к.с. У Q7 в стандартній комплектації є система повного приводу Quattro від Audi, а можливість регулювання пневматичної підвіски та кермового управління на чотири колеса робить цей позашляховик дуже спритним.

Q7 – це сімейне авто з просторим салоном, величезним списком функцій і чудовою безпекою. Модель стандартно оснащена 10,1-дюймовим інформаційно-розважальним сенсорним екраном, а менший 8,6-дюймовий екран служить для регулювання клімат-контролю та інших параметрів автомобіля.

Функції безпеки, такі як стандартне автоматичне гальмування, попередження про фронтове зіткнення та адаптивний круїз-контроль з напівавтономним водінням, допомагають бути більш впевненим за кермом. Q7 – це вишукане поєднання розкоші та чистого спортивного вигляду, і коштує він 72 000 доларів.

Вікіпедія

Cadillac SRX

SRX – це розкішний позашляховик середнього розміру, а також одна з найуспішніших моделей Cadillac. Це привабливий автомобіль і він має непогану динаміку.

SRX містить двигун V6, а його 6-ступенева автоматична коробка передач у поєднанні з системою повного приводу робить позашляховик здатним подолати позначку від 0 до 97 км/год всього за 8,1 секунди. Це вражаючий показник, враховуючи його розміри.

Позашляховик також має ряд чудових функцій, таких як 8-дюймовий сенсорний екран, точка доступу Wi-Fi, Bluetooth і навіть бездротова зарядка. Інформаційно-розважальна система CUE Cadillac часто зависала і з нею було багато проблем, але загалом салон SRX просторий і добре обладнаним.

Системи безпеки автомобіля включають попередження про фронтове зіткнення, попередження про виїзд із смуги руху і навіть сидіння безпеки GM, яке вібрує, щоб попередити водія про потенційну небезпеку. З цінником у 35 000 доларів, це ще один розкішний позашляховик, який є у колекції Кріса Гемсворта.

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Acura MDX

Ще одна розкішна машина у гаражі Кріса – Acura MDX. Цей позашляховик середнього розміру поставляється у трирядній конфігурації, а його псевдонім MDX означає багатовимірну розкіш. Це гарний автомобіль з унікальною системою фар Jewel eye, яка має п’ять окремих джерел світлодіодів.

У MDX є 3,5-літровий двигун V6, що забезпечує максимальну потужність 290 к.с. Інтер'єр цього розкішного позашляховика допомагає покращити комфорт водія завдяки елементам керування на кермі, дзеркалу заднього виду з автоматичним затемненням і мультиінформаційним дисплеєм.

Візитною карткою позашляховика стала його чудова система безпеки. Від Національної адміністрація безпеки дорожнього руху США він отримав п'ять зірок. Авто оснащене адаптивним круїз-контролем, опціональною допомога під час утриманні смуги руху та навіть системою пом'якшення зіткнень.

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