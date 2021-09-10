Якими автомобілями володіє Кріс Гемсворт з "Месників"

Актор полюбляє розкішні позашляховики, які швидкі та безпечні.
Кріс Гемсворт став відомим на весь світ завдяки ролі Тора у численних фільмах Marvel. Звичайно, така слава принесла йому ціле багатство і зараз він один з найбільш високооплачуваних акторів світу.
З успіхом приходить розкішний спосіб життя. Гемсворт має шикарне житло і автомобілі. Останні в його колекції – вишукані і дорогі, тому сайт HotCars зібрав підбірку машин, які є в актора.
Audi Q7
Audi Q7 виходить з 2005 року і з кожним поколінням тільки покращувався. Чудові технологічна "начинка" та динамічні характеристики роблять його одним із найкращих у сегменті розкішних позашляховиків.
Остання модель дуже гарна на вигляд і миттєво впізнавана завдяки своїй передній панелі з найновішими матричними світлодіодними фарами, сміливою решіткою радіатора та бампером. Задня частина позашляховика також вражає. Вона має матричні світлодіодні ліхтарі та хромовану панель, яка проходить вздовж ширини позашляховика.
Q7 має чудову конфігурацію шасі та чудову продуктивність. У автомобіля є значна різноманітність силових агрегатів: чотирициліндровий двигун потужністю 248 к.с. та агрегат V6 з турбонаддувом потужністю 335 к.с. У Q7 в стандартній комплектації є система повного приводу Quattro від Audi, а можливість регулювання пневматичної підвіски та кермового управління на чотири колеса робить цей позашляховик дуже спритним.
Q7 – це сімейне авто з просторим салоном, величезним списком функцій і чудовою безпекою. Модель стандартно оснащена 10,1-дюймовим інформаційно-розважальним сенсорним екраном, а менший 8,6-дюймовий екран служить для регулювання клімат-контролю та інших параметрів автомобіля.
Функції безпеки, такі як стандартне автоматичне гальмування, попередження про фронтове зіткнення та адаптивний круїз-контроль з напівавтономним водінням, допомагають бути більш впевненим за кермом. Q7 – це вишукане поєднання розкоші та чистого спортивного вигляду, і коштує він 72 000 доларів.
Cadillac SRX
SRX – це розкішний позашляховик середнього розміру, а також одна з найуспішніших моделей Cadillac. Це привабливий автомобіль і він має непогану динаміку.
SRX містить двигун V6, а його 6-ступенева автоматична коробка передач у поєднанні з системою повного приводу робить позашляховик здатним подолати позначку від 0 до 97 км/год всього за 8,1 секунди. Це вражаючий показник, враховуючи його розміри.
Позашляховик також має ряд чудових функцій, таких як 8-дюймовий сенсорний екран, точка доступу Wi-Fi, Bluetooth і навіть бездротова зарядка. Інформаційно-розважальна система CUE Cadillac часто зависала і з нею було багато проблем, але загалом салон SRX просторий і добре обладнаним.
Системи безпеки автомобіля включають попередження про фронтове зіткнення, попередження про виїзд із смуги руху і навіть сидіння безпеки GM, яке вібрує, щоб попередити водія про потенційну небезпеку. З цінником у 35 000 доларів, це ще один розкішний позашляховик, який є у колекції Кріса Гемсворта.
Acura MDX
Ще одна розкішна машина у гаражі Кріса – Acura MDX. Цей позашляховик середнього розміру поставляється у трирядній конфігурації, а його псевдонім MDX означає багатовимірну розкіш. Це гарний автомобіль з унікальною системою фар Jewel eye, яка має п’ять окремих джерел світлодіодів.
У MDX є 3,5-літровий двигун V6, що забезпечує максимальну потужність 290 к.с. Інтер'єр цього розкішного позашляховика допомагає покращити комфорт водія завдяки елементам керування на кермі, дзеркалу заднього виду з автоматичним затемненням і мультиінформаційним дисплеєм.
Візитною карткою позашляховика стала його чудова система безпеки. Від Національної адміністрація безпеки дорожнього руху США він отримав п'ять зірок. Авто оснащене адаптивним круїз-контролем, опціональною допомога під час утриманні смуги руху та навіть системою пом'якшення зіткнень.
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