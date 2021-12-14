Японці обрали найкращий автомобіль 2021 року

За перемогу боролися десять фіналістів.

В Японії обрали найкращий автомобіль 2021 року.

Так, за інформацією пресслужби Nissan, перемогу в цій номінації здобув хетчбек Nissan Note. Зазначається, що цю нагороду присудили хетчбеку Note третього покоління із гібридною силовою установкою e-Power.

Загалом, у конкурсі боролися десять фіналістів. Серед них були Toyota Land Cruiser 300 і навіть Chevrolet Corvette. 60 членів журі після тестів на автодромі Sodegaura Forest Raceway неподалік Токіо віддали Nissan Note максимальну кількість балів - 335. Свого найближчого конкурента в особі дуету Toyota GR86/Subaru BRZ ця модель обійшла на 71 бал.

На третьому місці розташувався Honda HR-V (227 балів), четвертий рядок зайняв Mitsubishi Outlander PHEV (206). П'яте місце журі віддало "восьмому" Volkswagen Golf (168). Шосте – водневому седану Toyota Mirai (104). Середньомоторний Chevrolet Corvette удостоївся від японців лише 81 бала та сьомого місця, обігнавши Mercedes-Benz C-Class (51 бал), Toyota Land Cruiser 300 (45) та BMW 4 Series (19).

Наразі японцям доступні п'ять варіантів Nissan Note третього покоління. Це звичайний хетчбек, люксовий Note Autech, Autech Crossover із збільшеним дорожнім просвітом та виділений у самостійну модель Note Aura, у якого є спортивна версія Nismo. Всі вони йдуть з гібридною силовою установкою e-Power послідовного типу, причому можна вибирати між переднім та повним приводом, коли задню вісь наводить окремий електромотор. Багато в чому завдяки e-Power хетчбек і обрали автомобілем року, проте журі також високо оцінило його керованість та конкурентну ціну.

Найкращим імпортним автомобілем року в Японії став Golf. BMW 4 серії отримав нагороду за найкращий дизайн. Спорткаром 2021-2022 років став Corvette, а Outlander PHEV забрав приз у номінації "Технологія року". Ну а найкращим кей-каром Країни вранішнього сонця стала Honda N-One.

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