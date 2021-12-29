Єдиний у своєму роді екземпляр суперкара Pagani розтрощили в Саудівській Аравії: відео

Для нього це вже друга аварія за п'ять років.

У серйозну ДТП потрапив суперкар Pagani Huayra Pearl в Саудівській Аравії.

Про це йдеться на сторінці eng_aalhammadi в Instagram.

На кадрах видно, що Huayra Pearl фактично втратила передню частину, верх якої відвалився разом з оптикою та дзеркалами заднього виду. Також заміна знадобиться ще декільком деталям кузова з вуглецевого волокна.

Зазначимо, що це вже друга аварія цього автомобіля за останні п'ять років. Утім, цього разу зіткнення було не таким серйозним. До того ж, обішлося без постраждалих.

У липні 2016 року, всього через кілька місяців після прем'єри, Huayra Pearl потрапила в ДТП в Парижі: суперкар втратив керування поряд з готелем Four Seasons Hotel George V і зачепив припаркований Peugeot.

Додамо, що Pagani Huayra Pearl – перша Huayra, виготовлена ​​на замовлення і, за неофіційними даними, належить клієнту із Саудівської Аравії. Від звичайного купе модель відрізняють особливе обваження, великий повітрозабірник на даху та роздвоєне антикрило на кормі. Начинкою з суперкаром поділилася заряджена Huayra BC, яка оснащується шестилітровим мотором V12 потужністю 750 кінських сил.