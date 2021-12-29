Єдиний у своєму роді екземпляр суперкара Pagani розтрощили в Саудівській Аравії: відео

Для нього це вже друга аварія за п'ять років.
У серйозну ДТП потрапив суперкар Pagani Huayra Pearl в Саудівській Аравії.
Про це йдеться на сторінці eng_aalhammadi в Instagram.
На кадрах видно, що Huayra Pearl фактично втратила передню частину, верх якої відвалився разом з оптикою та дзеркалами заднього виду. Також заміна знадобиться ще декільком деталям кузова з вуглецевого волокна.
Зазначимо, що це вже друга аварія цього автомобіля за останні п'ять років. Утім, цього разу зіткнення було не таким серйозним. До того ж, обішлося без постраждалих.
У липні 2016 року, всього через кілька місяців після прем'єри, Huayra Pearl потрапила в ДТП в Парижі: суперкар втратив керування поряд з готелем Four Seasons Hotel George V і зачепив припаркований Peugeot.
Додамо, що Pagani Huayra Pearl – перша Huayra, виготовлена на замовлення і, за неофіційними даними, належить клієнту із Саудівської Аравії. Від звичайного купе модель відрізняють особливе обваження, великий повітрозабірник на даху та роздвоєне антикрило на кормі. Начинкою з суперкаром поділилася заряджена Huayra BC, яка оснащується шестилітровим мотором V12 потужністю 750 кінських сил.