Реєстрація "євробляхи" навпаки: як поставити автомобіль на облік в сусідніх державах

Ми розібралися, які треба знати тонкощі, під час реєстрації машини в інших країнах.

Як відомо, від 10 листопада двері нашої країни для "євроблях" закриті.

Так, якщо раніше можна було розмитнити таке авто за зниженою ставкою, або кататись так, сплачуючи невеличкий штраф – тепер зась! На порушників чекає штраф у 170 тисяч гривень та конфіскація авто. Та, перед тим, як автомобілі потрапляють до нашої країни та перетворюються на "євробляхи" та "пригонки", вони були звичайними, легальними машинами.

ТСН Авто детально розібрався, як в популярних для експорту країнах поставити авто на облік.

Розпочнемо з Німеччини. Ця країна досить популярна у наших автомобілістів. Адже, усі знають про ідеальні автобани, якість пального та шалену педантичність німців. Тож, хто не хоче звідти собі автомобіль? Досить невеликі ціни на машини зумовлені тим, що їх власники інколи самі мріють від них здихатись. Чому? Все просто!

Щоб поставити на облік авто у Німеччині вам потрібно:

Зробити діагностику двигуна на токсичність вихлопних газів (Abgasuntersuchung);

пройти обов’язковий технічний огляд (Hauptuntersuchung);

заплатити усі податки (а їх чимало);

стати в електронну чергу, щоб отримати послуги реєстрації.

Ось дивлячись на цей перелік уявіть, що у вас старенький Volkswagen Golf або BMW 3 серії. То звісно простіше знизити ціну, продати іноземцям та забути про все, як страшний сон.

АвтоЄвроСила

Звісно, ми не могли забути про Польщу, мабуть найулюбленіша країна для пригону. Країна Європейська, але ситуація з авто тут інша. Тут все закономірно, якщо за автомобіль просять мало, то його стан буде сумний. Іноді можна відшукати більш-менш непоганий варіант, але це скоріш виключення, аніж правило. Процес встановлення на облік авто тут трошки простіше:

Пройти обов’язковий технічний огляд;

заплатити податки;

оформити с продавцем договір "купівлі-продажу";

приїхати у Сервісний центр.

І все, у вас легальний автомобіль на польській реєстрації.

Раніше на вулицях України можна було побачити багато автомобілів з такої країни, як Литва, але вони швидко зникли з доріг. Чому? Все виявилося просто. Для того, щоб продати чи придбати автомобіль, його власник повинен мати спеціальний код. Щоб його отримати, треба задекларувати авто. Та хто це бути робити, якщо авто планують перетворити на "євробляху"? Тож наші бізнесмени відразу відмовились від цієї ідеї та переключились на інші країни.

Пройти обов’язковий технічний огляд;

заплатити податки;

оформити с продавцем договір "купівлі-продажу";

приїхати у Сервісний центр.

galinfo.com.ua

Латвія теж потрапила до нашого переліку привабливих країн, через низькі ціни на автомобілі та дуже лояльну законодавчу базу. Тут у вас не буде проблем з реєстрацією авто. Дії дуже прості та зрозумілі:

Пройти обов’язковий технічний огляд;

заплатити усі податки;

стати в електронну чергу, щоб отримати послуги реєстрації;

і вже тоді приїхати у Сервісний центр.

Якщо ми вже відправились у той бік нашої земної кулі, давайте розглянемо і Чехію. Для того, щоб тут поставити на облік автомобіль треба знати деякі тонкощі, наприклад:

Ви повинні заповнити заяву на внесення автомобіля в регістр транспортних засобів;

отримати технічний паспорт, виданий продавцем автомобіля;

для підтвердження угоди - оформити рахунок-фактуру та договір купівлі-продажу;

при лізингу – вам знадобиться довіреність від лізингової компанії, завірена у нотаріуса;

обов'язкова страховка відповідальності автовласника, без неї не переоформлять авто ;

та нікуди без оплати адміністративної мита.

І ще одна цікава країна для наших співвітчизників – Грузія. Тут все зроблено для людей і у порівнянні з Європою все дуже просто. Поставити авто на облік у Грузії простіше навіть ніж у нас. Все що треба:

Вид на проживання, чи просто знайомий грузин, який згоден за вас поручитися;

діючий технічний огляд автомобіля (на час пандемії це правило не актуальне);

приїхати у Сервісний центр.

Все, ви новий власник автомобіля! Ще одна цікава фішка у Грузії – це розмитнення автомобіля. Приганяєте автомобіль на іноземній реєстрації до Центру реєстрації, на спеціальній панелі вводите всі данні у цифровому вигляді, оплачує у касу невеличкий податок і ваш автомобіль повноправний "житель" Грузії. Тільки уявіть, якби таку систему створили в Україні? Кілька хвилин і ваше авто вже розмитнене і ніяких тобі сертифікацій та проблем, фантастика!

Тож, як то кажуть: "хто попереджений, той озброєний". Тепер у вас точно не буде проблем з автомобілями у перелічених країнах. Головне не потрапити у руки шахраїв, та робити все в межах закону.