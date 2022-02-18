Європейський авторинок показав новий історичний мінімум із продажу автомобілів

Основні країни досі непогано "лихоманить".

Авторинок Європи за підсумками січня 2022 року показав суттєве падіння.

Так, за інфрмацією Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), минулого місяця кількість зареєстрованих автомобілів скоротилася ще на 6,0% і досягла 682 596 одиниць, що стало новим історичним мінімумом продажів автомобілів. у ЄС протягом першого місяця року.

Різні ринки в Центральній Європі продемонстрували зростання минулого місяця, водночас Словаччина (+72,6%) та Румунія (+55,5%) продемонстрували найсильніше зростання, хоча продаж у Польщі скоротився на 10,2% у січні. З іншого боку, у Західній Європі майже всі країни повідомили про негативні результати.

Щодо чотирьох основних автомобільних ринків, то в Італії (-19,7%) та Франції (-18,6%) спостерігалися двозначні втрати, тоді як тільки в Німеччині спостерігалося стійке зростання (+8,5%), і скромне зростання в Іспанії (+1,0%). Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів посідає Німеччина – 184 112 авто. На другому місці – Італія, де в січні було зареєстровано 107 814 авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 102 899 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 173 262 авто, водночас падіння склало -7% порівняно з торічним січнем. На другому місці Stellantis з результатом 139 949 проданих автомобілів, що на 15% менше від показника річної давності. І третій результат у Renault Group – 71 349 (падіння -3,5%).

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