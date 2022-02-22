Їх замовили два роки тому: у США виявили стоянку з сотнями екземплярів нового позашляховика Ford, який "підірвав" ринок продажу

Їх замовили два роки тому: у США виявили стоянку з сотнями екземплярів нового позашляховика Ford, який "підірвав" ринок продажу

Вони стоять просто неба.

На одній зі стоянок заводу в Мічигані (США) виявили сотні нових позашляховиків - Ford Bronco.

Про це повідомляє Automotive News.

Позашляховики, замовлені 2021-го і навіть 2020 року, давно мали доправити покупцям, проте терміни постійно відкладаються. Кількість Bronco вже така велика, що їх доводиться зберігати просто неба: як видно на фотографії, машини, вкриті сніговими "шапками", стоять без чохлів.

На ньому Ford Bronco виглядає цілком готовим до відправлення. Але інсайдери стверджують, що машини недоукомплектовані, тому їх і не надсилають покупцям. Очевидці розповіли, що періодично до них підходять співробітники заводу і додають деталі. Деякі позашляховики заганяють у бокси, а потім повертають на місце.

AutomotiveNews

Клієнти стурбовані тим, що позашляховики стоять на відкритому повітрі без будь-якого захисту. Так, Джейсон Уоллес, який раніше жив у Мічигані, зазначив, що зими в штаті бувають дуже суворими, що навряд чи піде на користь стану автомобілів. Він замовив свій Bronco у червні минулого року. Однак у компанії зазначили, що перед відправкою усі машини проходять через руки контролерів відділу якості, тому жодних проблем не виникне. До того ж Ford пообіцяв розібратися з сотнями недоукомплектованих позашляховиків протягом наступних 90 днів, але якщо ситуація з напівпровідниками не погіршиться.

Дилери, а пізніше і сам Ford, підтвердили, що затримка пов'язана з перебоями у постачанні мікрочипів.

Більшість покупців з розумінням ставляться до проблем, незалежним від виробника, але дивуються, чому дилери не розкривають деталей про постачання. Крім цього, деякі отримують свої Bronco через місяці, а іншим доводиться чекати на роки.

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